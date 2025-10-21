Венгрия высказалась о новости про отмену саммита Путина и Трампа
22 октября 2025 в 01:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
МИД Венгрии предупредил, что в преддверии саммита Россия—США в Будапеште могут появиться многочисленные ложные сообщения о его возможной отмене. Об этом он заявил в социальных сетях.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал