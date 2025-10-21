Якушев назвал главные задачи «Единой России» на пути к технологическому суверенитету РФ

Поставленная Путиным национальная цель является одним из приоритетов партии, заявил Якушев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев озвучил три приоритетных направления в обеспечении технологической независимости страны. Он обозначил эти задачи на расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям с участием представителей федеральных органов власти, субъектов РФ, высших учебных заведений и предприятий ОПК.

«Первое. В Государственной Думе идет активная работа над федеральным бюджетом, и 22 октября он будет рассмотрен в первом чтении... Вторая задача. На рассмотрении в Государственной Думе также находится законопроект о расширении перечня заказчиков целевого обучения по образовательным программам высшего образования за счет бюджета... Третья задача — это госрегулирование платного приема на обучение по образовательным программам высшего образования, соответствующий закон вступил в силу», — передала слова Якушева пресс-служба «Единой России» на своем сайте.

По словам секретаря Генсовета партии, поставленная президентом национальная цель по обеспечению технологического суверенитета является одним из главных приоритетов народной программы партии. Вопрос подготовки кадров занимает в этом процессе ключевое место. Сейчас, отметил он, совместные усилия государства, системы среднего профобразования, вузов и промышленности способствуют росту популярности инженерно-технических специальностей.

«Число абитуриентов, выбирающих инженерные специальности, растет, и это — важный шаг на пути к будущему лидерству нашей страны. Основным ориентиром для развития системы образования станет стратегия до 2036 года и на перспективу до 2040 года, которую по поручению президента разрабатывает федеральное правительство. „Единая Россия“ активно участвует в этом процессе», — подчеркнул Якушев.

Он добавил, что Министерство науки и высшего образования до 1 декабря 2025 года должно утвердить подзаконные акты, которые будут регулировать процесс платного приема на обучение. Эти документы должны ответить на запросы общества и помочь в решении проблем, стоящих перед промышленностью.

Секретарь Генсовета также отметил активную работу молодежного крыла партии — «Молодой Гвардии Единой России». По его словам, все больше молодых людей стремятся работать на отечественных промышленных предприятиях.