Сын Ефремова разоткровенничался о первой встрече с отцом после тюрьмы

Ефремов после своего освобождения встретился с сыном Никитой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер Никита Ефремов впервые рассказал о встрече с отцом, Михаилом Ефремовым, после его выхода из колонии по условно-досрочному освобождению. В разговоре Никита отметил, что испытал смешанные чувства к нему. Об этом артист сообщил в интервью.

«Очень хочется его обнять и прижать, а с другой стороны, может, и не хочется. Не знаю. Эти две противоположности. Я смотрел на него, он был в каком-то своем мире. Ну, конечно, мы обнялись», — передает слова артиста журнал Voice.

По словам Никиты, первая встреча с отцом после освобождения прошла непросто. Несмотря на неловкость и волнение, отец и сын смогли обняться.

