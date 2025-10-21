Сын Ефремова разоткровенничался о первой встрече с отцом после тюрьмы
Ефремов после своего освобождения встретился с сыном Никитой
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Актер Никита Ефремов впервые рассказал о встрече с отцом, Михаилом Ефремовым, после его выхода из колонии по условно-досрочному освобождению. В разговоре Никита отметил, что испытал смешанные чувства к нему. Об этом артист сообщил в интервью.
«Очень хочется его обнять и прижать, а с другой стороны, может, и не хочется. Не знаю. Эти две противоположности. Я смотрел на него, он был в каком-то своем мире. Ну, конечно, мы обнялись», — передает слова артиста журнал Voice.
По словам Никиты, первая встреча с отцом после освобождения прошла непросто. Несмотря на неловкость и волнение, отец и сын смогли обняться.
Михаил Ефремов, отец Никиты Ефремова, был освобожден из колонии по УДО после отбывания наказания за смертельное ДТП в 2020 году. Семья Ефремовых, как и династия Михалковых, известна своими глубокими творческими традициями и значительным вкладом в российское искусство, что неоднократно становилось предметом внимания общественности и прессы.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.