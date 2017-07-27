Минтранс заставит водителей сдавать новый обязательный экзамен

В Правительство РФ направлен законопроект Минтранса, предусматривающий введение новых требований к обладателям водительских прав. Ведомство планирует внедрить в России систему независимой оценки квалификации водителей, а не прошедших отбор — лишить права на вождение.
Инициатива коснется всех работников, управляющих транспортными средствами различных категорий — от таксистов до дальнобойщиков. В случае отказа от прохождения квалификационного экзамена сотрудник должен быть уволен. Отмечается, что право на прохождение экзамена будут иметь лишь обладатели российских водительских прав. Таким образом Минтранс хочет избавиться от непрофессионалов и снизить аварийность, сообщает газета «Известия».
«Правительство сейчас решило, что относительно большая аварийность на пассажирском транспорте связана с не очень квалифицированными кадрами. В частности, водителями-мигрантами. Почему туда не идут люди, имеющие высокую квалификацию? Да потому, что там тяжелые условия труда и низкая зарплата в целом по отрасли», — отметил член общественного совета при Минтрансе Сергей Храпач.
Противники законопроекта считают его преждевременным. Прежде всего, из-за неясной системы проведения экзаменов. «У нас еще не принят стандарт для водителей, а уже хотят ввести обязательные профэкзамены. Непонятно, как это будет реализовываться при отсутствии профстандарта как такового», — рассуждает Зампредседателя Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям Валентина Митрофанова.