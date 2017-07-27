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27 июля 2017
26 июля 2017
09:26  27 июля 2017 0

Саакашвили будет судиться из-за своего украинского гражданства. ВИДЕО

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Бывший президент Грузии собирается через суд вернуть украинское гражданствоФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Михаил Саакашвили собирается вернуть себе гражданство Украины. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области записал в связи с этим видеообращение и опубликовал его на своей личной странице в Facebook.

По мнению политика, он украинец больше, чем многие депутаты Рады, и живет в стране уже 13 лет. «Меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!», — приводит его слова «Газета.Ru».

Президент Украины Петр Порошенко, по мнению Саакашвили, принял решение о лишении его гражданства, пока того не было в стране, и этим «переступил черту». Право оставаться на Украине экс-президент Грузии собирается оспаривать в суде. Он уверен, что там «восстановят справедливость», передает Nation News.

У Саакашвили есть веский повод держаться за гражданство Украины. На родине, в Грузии ему предъявлены серьезные обвинения: использование бюджетных денег в пользу своей партии во время выборов, протекция своему окружению и бизнесу, политические преследования оппонентов.

Как ранее писало «URA.RU», 26 июля украинский депутат Игорь Мосийчук заявил о лишении Саакашвили гражданства. По его словам, «гастроли грузинского цирк-шапито» затянулись. Глава российского правительства Дмитрий Медведев также иронично прокомментировал лишение политика украинского гражданства, назвав эту ситуацию «фантастической трагикомедией».

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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