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26 июля 2017
Главные новости Москвы
19:32  26 июля 2017 0

Саакашвили лишили гражданства Украины. «Гастроли грузинского цирка-шапито затянулись»

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
В Верховной раде считают, что Саакашвили угрожает украинскому государствуФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства. Об этом сообщил депутат от Радикальной партии в Верховной раде Игорь Мосийчук.

«Мне подтверждают: это правда… Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки», — цитирует политика «Газета.Ru».

По его словам, «гастроли грузинского цирк-шапито» затянулись, начав угрожать украинскому государству. Парламентарий при этом добавил, что президент Украины Петр Порошенко начал признавать свои ошибки.

В ноябре Саакашвили бежал из Грузии, в которой его подозревали в растрате порядка пяти миллионов долларов. В 2015-м году Петр Порошенко выдал ему украинское гражданство и назначил на должность главы Одесской областной государственной администрации, напоминает информагентство Nation News. Спустя год Саакашвили покинул сей пост для борьбы с коррупцией.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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