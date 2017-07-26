Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили лишен украинского гражданства. Об этом сообщил депутат от Радикальной партии в Верховной раде Игорь Мосийчук.
«Мне подтверждают: это правда… Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует о том, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки», — цитирует политика «Газета.Ru».
По его словам, «гастроли грузинского цирк-шапито» затянулись, начав угрожать украинскому государству. Парламентарий при этом добавил, что президент Украины Петр Порошенко начал признавать свои ошибки.
В ноябре Саакашвили бежал из Грузии, в которой его подозревали в растрате порядка пяти миллионов долларов. В 2015-м году Петр Порошенко выдал ему украинское гражданство и назначил на должность главы Одесской областной государственной администрации, напоминает информагентство Nation News. Спустя год Саакашвили покинул сей пост для борьбы с коррупцией.