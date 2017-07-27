18:42 27 июля 2017 0

27 июля поздравления принимает председатель правления Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

27 июля день рождения отмечает человек, чье слово оказывается решающим для реализации многомиллионных проектов. Председателю правления Уральского банка Сбербанка России Владимиру Черкашину исполнилось 66 лет.

Он работает в банковской сфере с 1992 года. В разное время был вице-президентом финансово-инвестиционной компании «Рикап» и председателем правления «СКБ-банка», и уже 17 лет — председатель Уральского банка Сбербанка России. Личное участие Черкашина в развитии банковского дела России, укреплении финансовой стабильности и повышении инвестиционной привлекательности региона высоко оценены руководством области.

Врио губернатора Евгений Куйвашев высоко ценит работу Черкашина: «Благодарю за весомый вклад в социально-экономическое развитие Свердловской области, повышение инвестиционной привлекательности нашего региона, расширение возможностей малого и среднего бизнеса, поддержку программ ипотечного кредитования населения».

Для коллег по рынку Черкашин — безусловный авторитет. Вот как поздравляет председатель совета директоров банка «Агропромкредит» Артем Биков: «От себя лично и от коллектива всего банка желаю Вам дальнейших успехов в реализации самых масштабных проектов, успешной и плодотворной работы, процветания и жизненной энергии».

1/5 Владимир Черкашин умеет с достоинством держаться даже в самых сложных ситуациях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известен Владимир Алексеевич и в научной среде: у него 25 публикаций, есть кандитатская степень. Ректор УрФУ Виктор Кокшаров говорит, что гордится таким выпускником и очень благодарен ему как главе банка: организация выступает в качестве стратегического партнера вуза. «Талантливый руководитель, обладающий чувством нового, стремлением к поиску решений важнейших вопросов и возникающих проблем. Ваша энергия и настойчивость, целеустремленность и работоспособность, эрудиция и умение найти верное решение сложных задач помогут покорить недоступные вершины и исполнить заветные желания», — уверен глава федерального университета.

Не менее трепетно к Владимиру Алексеевичу относятся и клиенты банка — например, из строительной отрасли, которая переживает сейчас не лучшие годы своего развития. «Наши контакты со Сбербанком всегда плодотворны и конструктивны», — говорит управляющий по недвижимости «Группы ЛСР» на Урале Владимир Крицкий: «Я знаю его давно и очень уважаю как большого профессионала своего дела и прекрасного человека. В день рождения я хочу пожелать Вам, Владимир Алексеевич, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма!»

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе кредитной организации, 27 июля юбиляр находится в командировке: в Петербурге проходит стратегическая сессия Сбербанка. «После возвращения коллеги поздравят Владимира Алексеевича на рабочем месте», — говорят в уральском управлении.

Коллектив агентства присоединяется к поздравлениям в адрес Владимира Алексеевича. Мы желаем побольше хороших клиентов, предсказуемых правил игры на рынке, новых идей и благополучия.