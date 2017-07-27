Руководители «ЮТЭК-Региональные сети» участвовали в совещании, посвященном выработке концессионного соглашения с администрацией Сургутского района в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Программа соглашения еще обсуждается. Предполагается, что действовать документ будет от 15 до 20 лет. На этот срок инженерные сети передадут в эксплуатацию компании, при этом они останутся в собственности муниципалитета. Инвестиции участников концессии суммарно составят порядка 2 млрд рублей. Изначально стороны договорились о том, что при составлении соглашения будут учтены основные условия: формирование тарифов в рамках законодательства РФ и сохранение рабочих мест в отрасли.
Соглашение позволит построить как новые объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, так и провести реконструкцию объектов, которые еще не выработали свой ресурс.
Отметим, что сейчас компания «ЮТЭК-Региональные сети» реализует в Сургутском районе инвестиционную программу, рассчитанную на 2013—2017 годы.