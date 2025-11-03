В Сургуте закрылся популярный ресторан, югорчанин по ошибке получил премию в 7 млн: 9 событий недели ХМАО

Причины закрытия заведения не сообщаются Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте на минувшей неделе стало известно о закрытии популярного ресторана «Мишка Бар». Причины этого руководство заведения не сообщило. А житель окружной столицы неожиданно получил премию в 7 миллионов рублей, но, как оказалось, это ошибка бухгалтера и деньги в компании хотят вернуть. Об этих и других важных событиях в ХМАО на неделе с 27 по 2 ноября — в материале URA.RU.

В ХМАО расходы на политэлиту в 2026-м вырастут

По проекту бюджета округа на 2026 год, расходы на депутатов и чиновников увеличатся: зарплата спикера думы Бориса Хохрякова поднимается с 19 млн до 20,3 млн рублей. Общие расходы на депутатский корпус впервые превысят 200 млн рублей (превышают показатель 198 млн в 2025 году). На заместителей губернатора предусмотрено почти 220 млн рублей — на 15 млн больше, чем в текущем году.

Самый счастливый мэр России Сергей Маненков пошел на новый срок

Депутаты думы Белоярского района проголосовали за кандидатуру Сергея Маненкова на должность главы. Он руководит районом с 1989 года, начиная с поста главы исполкома, и входит в число самых возрастных действующих муниципальных глав (в 2026 году ему исполнится 70). Источники в окружном политистеблишменте отмечают, что Маненков получил поддержку губернатора Руслан Кухарук благодаря стабильным результатам района в конкурсах благоустройства. Политик известен своей харизмой и жизнелюбием, за что негласно носит звание самого счастливого мэра России.

Дума ХМАО переизбрала окружного омбудсмена

Депутаты думы округа единогласно поддержали кандидатуру уполномоченного по правам человека Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Стребковой. Ее переизбрание на третий срок было инициировано губернатором Русланом Кухаруком и согласовано с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой. За десять лет на посту Стребкова рассмотрела свыше 40 тысяч обращений, значимая часть из них — от бойцов СВО и их семей. В свою поддержку высказались руководители фракций ЛДПР, «Партии пенсионеров» и «Единой России».

Уголовное дело экс-первого замгубернатора ХМАО направлено в суд

Уголовное дело бывшего первого замгубернатора автономного округа Алексей Шипилов передано в суд. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (не менее 7,5 млн рублей) и превышении должностных полномочий. По версии следствия, с сентября 2023 по октябрь 2024 года он якобы способствовал переводу многоквартирных домов из муниципальной УК в коммерческую структуру с нейтральным статусом. На имущество бывшего чиновника стоимостью более 9 млн рублей наложен арест.

В Сургуте суд отправил под стражу двух подростков за разбой на Тюменском тракте

Сургутский городской суд заключил под стражу двух несовершеннолетних жителей города — их обвиняют в групповом разбое с применением насилия, совершенном во дворе на Тюменском тракте. Инцидент произошел после попытки отобрать электронную курилку у 16-летнего подростка, который с травмами был госпитализирован. Подозреваемым выбрана мера пресечения-запрет до 28 декабря 2025 года.

Скрывший ВНЖ Италии депутат сложил мандат в думе ХМАО

Депутат окружной думы ХМАО Алексей Андреев, обвинительный приговор по делу о сокрытии вида на жительство Италии, по которому вступил в силу, ушел с поста. На заседании парламента 26 депутатов проголосовали за прекращение его полномочий, 12 воздержались. Сам Андреев заявляет, что будет продолжать оспаривать приговор и намерен дойти вплоть до Верховного суда.

В Сургуте участники чемпионата по рукопашному бою устроили массовую драку

Во время проведения чемпионата ХМАО по рукопашному бою в спорткомплексе «Таежный» группа спортсменов и зрителей спровоцировала массовое избиение — по данным полиции, конфликт начался после того, как один из зрителей «пнул» участника соревнования. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.

Житель Ханты-Мансийска получил ошибочную премию в 7 млн рублей

Рабочий «Северавтодора» Владимир Рычагов оказался в центре судебного разбирательства, после того как на его карту ошибочно перечислили 7 миллионов рублей — деньги предназначались для зарплаты 34 сотрудников другого филиала. Он отказался возвращать средства, считая их законной премией, и успел частично потратить. Предприятие заявило о махинациях и обратилось в полицию, однако уголовное дело закрыли за отсутствием состава преступления.

В Сургуте закрылся популярный ресторан