Кандидатов в губернаторы Пермского края обвинили в подкупе

Пермские депутаты обвиняют кандидатов в губернаторы в подкупе. Как стало известно «URA.RU», подобные жалобы уже поступили в крайизбирком.
Источник, близкий к властям региона, сообщил, что в Избирательную комиссию Пермского края поступили жалобы от двух муниципальных депутатов в отношении одного из кандидатов — экс-депутата Заксобрания, лидера движения «Выбор» Константина Окунева (выдвинут партией «Города России»). Парламентарии утверждают, что кандидат пытался подкупить их, чтобы получить подписи в свою поддержку для прохождения муниципального фильтра.
В пресс-службе крайизбиркома подтвердили факт поступления подобных жалоб. Они будут рассмотрены на ближайшем заседании.
Сам Константин Окунев полностью опроверг информацию о подкупе депутатов: «Это полный бред. Я не могу даже представить, кому в голову пришла идея меня дискредитировать. Понятно, что я сегодня главный раздражитель для избиркома и администрации губернатора, которые, по всей видимости, этим поклепом пытаются прикрыть свою величавую бездеятельность. Но я этого не оставлю. Если будет обвинение — я гарантирую возбуждение уголовного дела за клевету».
Накануне Константин Окунев подал документы на регистрацию в качестве кандидата. Удалось ли ему собрать в свою поддержку подписи 6% депутатов с 75% территорий Прикамья — пока неизвестно. Ранее политик опубликовал видеообращение к президенту и заявил, что пройти муниципальный фильтр невозможно из-за противодействия административного ресурса. Кроме того, Окунев направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) письмо с предложениями упростить требования к кандидатам.
Также в социальных сетях обсуждают, что жалобы от депутатов поступают и в отношении другого кандидата — экс-руководителя приемной президента в Пермском крае Олега Хараськина (выдвинут «Партией Великое Отечество»). «Фактов подкупа не было. У меня работали сборщики подписей, которым я строго запретил платить муниципальным депутатам. Поддержка кандидата — дело добровольное. Но если возникнут какие-то обвинения — будем разбираться, откуда подобная информация появляется», — прокомментировал Олег Хараськин.
На пост губернатора Пермского края претендуют семь кандидатов, документы которых сейчас проходят проверку. Голосование состоится 10 сентября.