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27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
14:06  27 июля 2017 0

Кандидатов в губернаторы Пермского края обвинили в подкупе

Деньги, взятка, рубль, покупка, тысяча, деньги, рубли
Теперь кандидатам придется доказывать, что они никому не давали денегФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Пермские депутаты обвиняют кандидатов в губернаторы в подкупе. Как стало известно «URA.RU», подобные жалобы уже поступили в крайизбирком.

Источник, близкий к властям региона, сообщил, что в Избирательную комиссию Пермского края поступили жалобы от двух муниципальных депутатов в отношении одного из кандидатов — экс-депутата Заксобрания, лидера движения «Выбор» Константина Окунева (выдвинут партией «Города России»). Парламентарии утверждают, что кандидат пытался подкупить их, чтобы получить подписи в свою поддержку для прохождения муниципального фильтра.

Пресс-конференция Константина Окунева. Предвыборная первая. Пермь, Окунев Константин
Константин Окунев готов на «поклеп» ответить уголовным делом
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В пресс-службе крайизбиркома подтвердили факт поступления подобных жалоб. Они будут рассмотрены на ближайшем заседании.

Сам Константин Окунев полностью опроверг информацию о подкупе депутатов: «Это полный бред. Я не могу даже представить, кому в голову пришла идея меня дискредитировать. Понятно, что я сегодня главный раздражитель для избиркома и администрации губернатора, которые, по всей видимости, этим поклепом пытаются прикрыть свою величавую бездеятельность. Но я этого не оставлю. Если будет обвинение — я гарантирую возбуждение уголовного дела за клевету».

Накануне Константин Окунев подал документы на регистрацию в качестве кандидата. Удалось ли ему собрать в свою поддержку подписи 6% депутатов с 75% территорий Прикамья — пока неизвестно. Ранее политик опубликовал видеообращение к президенту и заявил, что пройти муниципальный фильтр невозможно из-за противодействия административного ресурса. Кроме того, Окунев направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) письмо с предложениями упростить требования к кандидатам.

Совещание ОНФ и зоозащитники, хараськин олег
Олег Хараськин уверяет, что не платил депутатам
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Также в социальных сетях обсуждают, что жалобы от депутатов поступают и в отношении другого кандидата — экс-руководителя приемной президента в Пермском крае Олега Хараськина (выдвинут «Партией Великое Отечество»). «Фактов подкупа не было. У меня работали сборщики подписей, которым я строго запретил платить муниципальным депутатам. Поддержка кандидата — дело добровольное. Но если возникнут какие-то обвинения — будем разбираться, откуда подобная информация появляется», — прокомментировал Олег Хараськин.

На пост губернатора Пермского края претендуют семь кандидатов, документы которых сейчас проходят проверку. Голосование состоится 10 сентября.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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