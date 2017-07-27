В Сети появились первые кадры со свадьбы внука Аллы Пугачевой, музыканта Никиты Преснякова. В четверг, 27 июля, молодой человек женится на своей подруге Алене Красновой. Видео и фото поделился в социальной сети Instagram друг жениха.
Судя по кадрам, молодые решили соблюсти традиции и не стали отказываться от выкупа. Деньги за невесту Пресняков дает казакам и, по всей видимости, членам семьи и подругам невесты, которые придумывают для него непростые задания. Так, Пресняков с закрытыми глазами рисовал свою избранницу. Ну и просто выкладывал наличность.
По разным оценкам, количество гостей на свадьбе будет варьироваться от 150 до 200 человек. Предполагается, что на торжестве появится весь цвет отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, семья Буйновых и другие знаменитости, друзья Аллы Пугачевой. В СМИ просочилось и меню банкета, где значатся горячее из мяса, рыбы, роллы и изысканные закуски.