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27 июля 2017
16:05  27 июля 2017 0

Без выкупа не обошлось. Появились первые кадры со свадьбы Никиты Преснякова. ФОТО

Пресняков выкупил КрасновуФото: Instagram

В Сети появились первые кадры со свадьбы внука Аллы Пугачевой, музыканта Никиты Преснякова. В четверг, 27 июля, молодой человек женится на своей подруге Алене Красновой. Видео и фото поделился в социальной сети Instagram друг жениха.

Судя по кадрам, молодые решили соблюсти традиции и не стали отказываться от выкупа. Деньги за невесту Пресняков дает казакам и, по всей видимости, членам семьи и подругам невесты, которые придумывают для него непростые задания. Так, Пресняков с закрытыми глазами рисовал свою избранницу. Ну и просто выкладывал наличность.

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Друзья застали и сборы Преснякова Фото: Instagram

По разным оценкам, количество гостей на свадьбе будет варьироваться от 150 до 200 человек. Предполагается, что на торжестве появится весь цвет отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Валентин Юдашкин, семья Буйновых и другие знаменитости, друзья Аллы Пугачевой. В СМИ просочилось и меню банкета, где значатся горячее из мяса, рыбы, роллы и изысканные закуски.

Наталия Вершинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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