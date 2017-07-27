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27 июля 2017
26 июля 2017
Главные новости Свердловской области
16:12  27 июля 2017 0

На Урале взорвался газопровод. Высота факела достигла 60 метров. ФОТО, ВИДЕО

Взрыв произошел в 21-м километре от ИвделяФото: группа ВК "Нягань [ТН]"

В Свердловской области в районе города Ивделm произошел взрыв на газопроводе.

Очевидец сообщает в соцсети: «Перед Ивделем газопровод вспыхнул. Высота огня, наверное, больше 20-этажного дома. Это мы еще далеко были».

Известно, что высота среднего двадцатиэтажного дома составляет от 60 метров и выше.

«Нарушения режима работы газотранспортной системы нет. В результате происшествия загорание лесного массива не обнаружено. Угрозы населённым пунктам и окружающей среде нет. Пострадавших нет», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Взрыв произошел на газопроводе «Игрим-Серов-Нижний Тагил». Как сообщили «URA.RU» в Ивдельском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», «произошла разгерметизация газопровода диаметром 1020 мм. Место взрыва находится в 21 километре на северо-восток от Ивделя. Аварийно-восстановительные бригады работают на месте».

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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