На Урале взорвался газопровод. Высота факела достигла 60 метров. ФОТО, ВИДЕО

В Свердловской области в районе города Ивделm произошел взрыв на газопроводе.
Очевидец сообщает в соцсети: «Перед Ивделем газопровод вспыхнул. Высота огня, наверное, больше 20-этажного дома. Это мы еще далеко были».
Известно, что высота среднего двадцатиэтажного дома составляет от 60 метров и выше.
«Нарушения режима работы газотранспортной системы нет. В результате происшествия загорание лесного массива не обнаружено. Угрозы населённым пунктам и окружающей среде нет. Пострадавших нет», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Взрыв произошел на газопроводе «Игрим-Серов-Нижний Тагил». Как сообщили «URA.RU» в Ивдельском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», «произошла разгерметизация газопровода диаметром 1020 мм. Место взрыва находится в 21 километре на северо-восток от Ивделя. Аварийно-восстановительные бригады работают на месте».