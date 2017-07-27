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27 июля 2017
16:19  27 июля 2017 0

Савченко собирает деньги, чтобы баллотироваться в президенты

Савченко Надежда, савченко надежда
Савченко хочет руководить УкраинойФото: личная страница Надежды Савченко в Facebook

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко намерена принять участие в выборах президента Украины. Для проведения масштабной кампании политику понадобится 5,5 млн гривен, что в переводе на рубли составляет 5,7 млн.

Для сбора необходимой суммы Надежда Савченко создала специальный фонд, заявив, что «собирает деньги на президентство», пишет «Национальная служба новостей».

Выборы нового главы Украины пройдут в 2019 году, передает агентство Nation News.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, избиратели вряд ли поддержат на выборах такого кандидата, поэтому шансы Савченко невелики, сообщает RT.

Напомним, что в России Надежду Савченко сначала осудили на 22 года за причастность к убийству журналистов. Весной прошлого года гражданку Украины помиловали, после чего она вернулась в родную страну.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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