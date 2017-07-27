19:25 27 июля 2017 0

Неизвестный хищник терроризирует село Фото: PxHere

Госохотуправление по Тюменской области второй раз за год выдало разрешение на отстрел волков в Вагайском районе. Хищники подходят к жилищам людей и режут овец, но с ними некому справиться. «URA.RU» разобралось, что происходит в Вагайском районе.

Жители села Кобякское потеряли около десятка овец, которых задрал волк. По словам Рисхата Аминова, главы Бегишеского сельского поселения, в которое входит Кобякское, волки охотятся в этих местах не первый год. «В прошлом году и у меня волк овцу забрал. Хищник заходит на пастбище, ловит и утаскивает скот. Теперь он начал приходить и к домам сельчан, валить скот, есть и уходить. Уже поел овечек десять. Точнее сказать нельзя, потому что некоторые сельчане могут не считать маленьких задранных овец», — жалуется Аминов.

Как рассказал корреспонденту «URA.RU» источник в Госохотуправлении по Тюменской области, разрешение на отстрел одного волка было выдано в качестве превентивной меры. «К нам действительно поступали сообщения, что в Вагайском районе были замечены следы жизнедеятельности волка. Мы выдали разрешение на отстрел одной особи, чтобы предупредить нападения. Мы также в курсе уже состоявшихся нападений на овец. Они приходят оттуда регулярно. Однако надо посмотреть, что это за волки. Может, они двуногие», — сообщил собеседник издания.

Аминов с позицией Госохотуправления не согласен: «Люди же не будут внутренности кушать». Информацию о том, что в селе орудует волк, подтвердили и охотоведы, которые приезжали в его отсутствие. «Это может быть волк или старая больная волчица, которая мигрировала в нашу сторону», — отметил Аминов.

Однако овец может задирать не только волк. Как сообщил «URA.RU» источник, близко знакомый с ситуацией, к Кобякскому могла подойти одичавшая собака. «По сообщениям местных жителей, в деревне Байгара местные бросили собаку. Она одичала, завела четверых щенков. У Бегишево видели следы взрослого зверя и четверых молодых. Волк и собака могут идти параллельно. У волков развито чувство боязни человека, а у собаки оно отсутствует, поэтому она заходит на улицу и режет овец», — отметил собеседник издания.

Хотя в сельском поселении уже получили разрешение на отстрел одного волка, людям некогда этим заниматься, так как все на покосе. Один из местных жителей говорит, что с поимкой волка в поселении планируют справиться за август.