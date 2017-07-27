В Тюмени выгуливают пони, привязав к машине. ВИДЕО

В Тюмени придумали новый способ выгуливать пони. Один из жителей города вывел животное на свежий воздух, привязав к машине.
Видео, запечатлевшее прогулку привязанной к белому Volkswagen Tiguan маленькой лошадки, опубликовано на видеохостинге Youtube. По всей видимости, находчивость тюменца произвела впечатление на других участников дорожного движения.
В пресс-службе областного ГИБДД «URA.RU» затруднились пояснить, нарушает ли тюменец правила дорожного движения, добавив, что смогут прокомментировать инцидент лишь 28 июля.