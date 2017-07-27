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Главные новости Тюменской области
20:15  27 июля 2017 0

В Тюмени выгуливают пони, привязав к машине. ВИДЕО

Туган Жер региональный фестиваль казахского национального творчества Чесма Челябинск, жеребенок пони
В машину пони не вошелФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени придумали новый способ выгуливать пони. Один из жителей города вывел животное на свежий воздух, привязав к машине.

Видео, запечатлевшее прогулку привязанной к белому Volkswagen Tiguan маленькой лошадки, опубликовано на видеохостинге Youtube. По всей видимости, находчивость тюменца произвела впечатление на других участников дорожного движения.

В пресс-службе областного ГИБДД «URA.RU» затруднились пояснить, нарушает ли тюменец правила дорожного движения, добавив, что смогут прокомментировать инцидент лишь 28 июля.

Анна Гринь
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© Служба новостей «URA.Ru»
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