Пугачева затмила красотой невесту своего внука на свадьбе. ФОТО

Наряд Аллы Пугачевой, который Примадонна выбрала на свадьбу своего внука Никиты Преснякова, затмил платье невесты.
На торжество певица выбрала белоснежное платье ниже колена и белые ботики, сообщает портал Дни.ру. Наряд великолепно гармонировал с загаром артистки — ради значимого события в жизни внука Пугачева прервала отдых в Юрмале и специально приехала в подмосковный поселок Жаворонки, где проходило свадебное торжество.
На звездной свадьбе побывало 200 гостей. Среди них Максим Галкин, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, семья Юдашкиных.