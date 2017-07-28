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Главные новости Курганской области
10:32  28 июля 2017 0

«Как можно выяснять, кто главнее?». Кокорин посетил территорию политического кризиса

Алексей Кокорин провел несколько встреч в КатайскеФото пресс-службы губертнатора Курганской области

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин посетил Катайск, где разгорелся конфликт между депутатами городской думы и мэром Валерием Черных. Глава региона встретился со всеми участниками противостояния и выслушал взаимные претензии. Решение по проблеме он обещал озвучить через два-три дня, сообщается на сайте правительства региона.

Депутаты рассказали о своих претензиях к главе города
Фото пресс-службы губертнатора Курганской области

Основной претензией депутатов стало то обстоятельство, что мэр города не согласует с ними бюджетные расходы.

«Ситуация мне принципиально понятна. Каких-то серьезных конфликтов я здесь не вижу. В ближайшее время компромиссное решение по урегулированию этого вопроса будет найдено, я думаю, буквально день-два-три, -прокомментировал Алексей Кокорин. — Все будут сосредоточены на конкретной работе, позитивном, конструктивном диалоге для экономического развития Катайска и Катайского района. Я не понимаю, как в одном муниципальном образовании можно выяснять, кто главнее?».

Депутаты Катайска дважды поставили «неуд» Валерию Черных — по итогам работы в 2015 и 2016 годах и требовали его отставки.

Татьяна Жаткина
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