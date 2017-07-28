Специалисты ПАО «СУЭНКО» впервые проведут урок по техприсоединению к сетям для зауральских потребителей. Обучающие занятия рассчитаны на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Первая встреча состоится в четверг. 3 августа в центре обслуживания клиентов по адресу: Курган, ул. Невежина, 3. Начало в 14:00 часов, сообщили в пресс-службе энергокомпании.
«В Тюменской области СУЭНКО реализует практику открытых уроков присоединения к сетям с 2015 года. Учитывая положительный эффект мероприятия, компания решила распространить этот опыт на территорию Зауралья», — говорит директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин.
Посетив такое занятие, потребители получат четкое представление обо всех этапах процесса техприсоединения, который прост и понятен. В ходе урока специалисты центра обслуживания клиентов (ЦОК) объяснят, какие понадобятся документы, расскажут о технических условиях, которые необходимо выполнить, чтобы заключить договор, проконсультируют по любым вопросам, связанным с подключением к сетям, индивидуально рассмотрят нестандартные ситуации.
Кроме того, заявители узнают, как можно упростить и максимально ускорить процедуру техприсоединения. Для этого на корпоративном сайте suenco.ru действуют удобные онлайн-сервисы. В ходе урока специалисты ЦОК наглядно продемонстрируют, как подать электронную заявку на техприсоединение через личный кабинет, как подписать договор без посещения офиса компании с помощью электронно-цифровой подписи, рассчитать плату за технологическое присоединение и необходимую заявителю мощность с помощью калькуляторов.
С августа 2017 года отрытые уроки будут проходить ежемесячно для разных категорий заявителей на бесплатной основе. Подробности можно узнать по тел. 8 (3522) 63-31-29.