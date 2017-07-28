{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 июля 2017
27 июля 2017
26 июля 2017
25 июля 2017
Главные новости Курганской области
10:48  28 июля 2017 0

СУЭНКО проведет для курганцев бесплатный урок по техприсоединению к сетям

Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, линии электропередач, ремонт, авария, электричество, электромонтер
Предпринимателей научат, как быстрее получить электричествоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты ПАО «СУЭНКО» впервые проведут урок по техприсоединению к сетям для зауральских потребителей. Обучающие занятия рассчитаны на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Первая встреча состоится в четверг. 3 августа в центре обслуживания клиентов по адресу: Курган, ул. Невежина, 3. Начало в 14:00 часов, сообщили в пресс-службе энергокомпании.

«В Тюменской области СУЭНКО реализует практику открытых уроков присоединения к сетям с 2015 года. Учитывая положительный эффект мероприятия, компания решила распространить этот опыт на территорию Зауралья», — говорит директор ПАО «СУЭНКО» Данил Анучин.

Посетив такое занятие, потребители получат четкое представление обо всех этапах процесса техприсоединения, который прост и понятен. В ходе урока специалисты центра обслуживания клиентов (ЦОК) объяснят, какие понадобятся документы, расскажут о технических условиях, которые необходимо выполнить, чтобы заключить договор, проконсультируют по любым вопросам, связанным с подключением к сетям, индивидуально рассмотрят нестандартные ситуации.

Кроме того, заявители узнают, как можно упростить и максимально ускорить процедуру техприсоединения. Для этого на корпоративном сайте suenco.ru действуют удобные онлайн-сервисы. В ходе урока специалисты ЦОК наглядно продемонстрируют, как подать электронную заявку на техприсоединение через личный кабинет, как подписать договор без посещения офиса компании с помощью электронно-цифровой подписи, рассчитать плату за технологическое присоединение и необходимую заявителю мощность с помощью калькуляторов.

С августа 2017 года отрытые уроки будут проходить ежемесячно для разных категорий заявителей на бесплатной основе. Подробности можно узнать по тел. 8 (3522) 63-31-29.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров