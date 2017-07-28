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Главные новости Свердловской области
13:10  28 июля 2017 0

На Урале настройщика фортепиано с женой подозревают в изнасиловании ребенка

Прессуха к открытию сезона в филармонии. Лисс, Колотурский, Мацуев, филармония, фортепиано, сцена
Следствие подозревает настройщика в серии изнасилований детейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель города Асбеста вместе с женой подозревается в изнасиловании 13-летней девочки. Проверяются еще более десяти эпизодов.

Источник «URA.RU» в следственных органах сообщил, что в городе Асбесте Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» в отношении 50-летнего Александра Г. и его 28-летней жены Елены. Если вина супругов будет доказана, то им грозит до 20 лет тюрьмы. И это только по одному уже установленному эпизоду. Следствие же полагает, что таких эпизодов было существенно больше, проверяется информация почти о двадцати случаях педофилии.

В силу работы настройщик фортепиано часто выезжал на дом к людям. А так как мастер он хороший, то его приглашали и в соседние области. Кроме того, мужчина по совместительству работает преподавателем в музыкальном колледже и постоянно имеет дело с детьми. Елена, супруга настройщика, так же работает с подростками в молодежном досуговом центре.

В колледже сообщили «URA.RU», что их сотрудник сейчас в отпуске и нет никакой возможности с ним связаться. Редакция обратилась за комментарием в СК.

«Мы ничего не будем комментировать по этому делу», — ответил Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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