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28 июля 2017
13:02  28 июля 2017 0

Бык с горящими рогами умер во время фиесты. ВИДЕО

Животное погибло от страхаФото: Wikimedia

В Испании во время фиесты быку подожгли рога и животное погибло от страха. Инцидент произошел в городе Фойос.

Во время традиционного представления с боем быков в Испании организаторы прикрепили к рогам быка два горящих факела. От страха животное начало тереться головой о деревянный столб, чтобы потушить огонь, передает Life.ru.

После бык отбежал на небольшое расстояние и на полной скорости врезался в столб. От сильного удара он умер. Местные силовики считают трагедию несчастным случаем.

В прошлом году испанские защитники животных выложили видео с мучившимся от испуга быком, которого на фиесте тоже «украсили» факелами. Авторы съёмки назвали это «мучительной пыткой».

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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