13:02 28 июля 2017 0

Животное погибло от страха Фото: Wikimedia

В Испании во время фиесты быку подожгли рога и животное погибло от страха. Инцидент произошел в городе Фойос.

Во время традиционного представления с боем быков в Испании организаторы прикрепили к рогам быка два горящих факела. От страха животное начало тереться головой о деревянный столб, чтобы потушить огонь, передает Life.ru.

После бык отбежал на небольшое расстояние и на полной скорости врезался в столб. От сильного удара он умер. Местные силовики считают трагедию несчастным случаем.

В прошлом году испанские защитники животных выложили видео с мучившимся от испуга быком, которого на фиесте тоже «украсили» факелами. Авторы съёмки назвали это «мучительной пыткой».