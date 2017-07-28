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Главные новости Тюменской области
13:18  28 июля 2017 0

«Лабиринт Минотавра»: блогер Варламов протестировал пандус для инвалидов в Тюмени

Варламов Илья Челябинск, варламов илья
Московский блогер Илья Варламов не первый раз критикует тюменскую инфраструктуруФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный блогер Илья Варламов оценил новый пандус для инвалидов и мам с колясками, установленный на спуске к стадиону «Геолог» в Тюмени. Варламов сравнил сооружение с лабиринтом Минотавра.

«В Тюмени открыт новый пандус, больше похожий на лабиринт Минотавра», — написал на своей странице в Твиттере Илья Варламов. Сообщение сопровождается ехидными и просто критичными комментариями. «Пока спустишься — умрешь от старости», «пока один съедет — другой не заедет», «заехал один раз и нагулялся», — пишут комментаторы. Причиной критики стала длина пандуса, в котором девять пролетов. Стоит отметить, что первыми новое сооружение сравнили с лабиринтом мифического человекобыка тюменцы в социальных сетях.

Другие комментаторы пишут, что пандус устроен правильно, с безопасным уклоном. Один из пользователей соцсети указывает, что так же организован пандус в библиотеке города Дармштадта в Германии.

Пандус на лестничном спуске от улицы Ленина к стадиону «Геолог» был открыт в Тюмени 25 июля. Как сообщила «URA.RU» пресс-служба администрации Тюмени, объект принимала расширенная комиссия с участием депутата областной думы Владимира Столярова, представителей тюменского отделения Всероссийского общества инвалидов и городского департамента по спорту и молодежной политике. Комиссия одобрила пандус. «Мы создаем в нашем городе комфортную среду, но она должна быть еще и доступной. Проект этого объекта создавался при участии общественности, в том числе инвалидов», — отметила глава управы Калининского округа Тюмени Марина Артемьева.

Ранее Илья Варламов уже критиковал тюменский подход к развитию городской инфраструктуры. Самый популярный блогер России негативно оценил проект реконструкции улицы Мельникайте, посчитав, что она не решит транспортные проблемы, а усугубит их. В ответ на претензии блогера глава администрации Тюмени Александр Моор опубликовал видео и пригласил Варламова в Тюмень.

Николай Бастриков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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