Известный блогер Илья Варламов оценил новый пандус для инвалидов и мам с колясками, установленный на спуске к стадиону «Геолог» в Тюмени. Варламов сравнил сооружение с лабиринтом Минотавра.
«В Тюмени открыт новый пандус, больше похожий на лабиринт Минотавра», — написал на своей странице в Твиттере Илья Варламов. Сообщение сопровождается ехидными и просто критичными комментариями. «Пока спустишься — умрешь от старости», «пока один съедет — другой не заедет», «заехал один раз и нагулялся», — пишут комментаторы. Причиной критики стала длина пандуса, в котором девять пролетов. Стоит отметить, что первыми новое сооружение сравнили с лабиринтом мифического человекобыка тюменцы в социальных сетях.
Другие комментаторы пишут, что пандус устроен правильно, с безопасным уклоном. Один из пользователей соцсети указывает, что так же организован пандус в библиотеке города Дармштадта в Германии.
Пандус на лестничном спуске от улицы Ленина к стадиону «Геолог» был открыт в Тюмени 25 июля. Как сообщила «URA.RU» пресс-служба администрации Тюмени, объект принимала расширенная комиссия с участием депутата областной думы Владимира Столярова, представителей тюменского отделения Всероссийского общества инвалидов и городского департамента по спорту и молодежной политике. Комиссия одобрила пандус. «Мы создаем в нашем городе комфортную среду, но она должна быть еще и доступной. Проект этого объекта создавался при участии общественности, в том числе инвалидов», — отметила глава управы Калининского округа Тюмени Марина Артемьева.
Ранее Илья Варламов уже критиковал тюменский подход к развитию городской инфраструктуры. Самый популярный блогер России негативно оценил проект реконструкции улицы Мельникайте, посчитав, что она не решит транспортные проблемы, а усугубит их. В ответ на претензии блогера глава администрации Тюмени Александр Моор опубликовал видео и пригласил Варламова в Тюмень.