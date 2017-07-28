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Главные новости Свердловской области
13:18  28 июля 2017 6

Две самые влиятельные женщины России летят в Екатеринбург на встречу с банкиром

Наина Ельцина читает фрагменты своих мемуаров. Екатеринбург, читает, ельцина наина
Наина Ельцина за месяц уже второй раз планирует провести выходные на Среднем УралеФото: Анна Майорова © URA.RU

В эти выходные в региональную столицу прилетают вдова первого президента РФ Наина Ельцина и президент Федерации конного спорта России Марина Сечина. Официально их основная цель — отдохнуть на фестивале конно-спортивного клуба «Дубрава», принадлежащего президенту Уральского финансового холдинга Олегу Гусеву.

Кроме того, 31 июля Наина Ельцина презентует в Екатеринбурге свои мемуары «Личная жизнь». В книге рассказывается история семьи первого президента, начиная с 1930 годов прошлого века по наши дни. Мероприятие пройдет в Ельцин Центре.

За месяц это уже второй визит Наины Ельциной в Екатеринбург. До этого в начале июля она побывала на XV Международном турнире по волейболу среди женских сборных команд «Кубок Ельцина». И, как отмечали наблюдатели, не столько следила за ходом соревнований, сколько обсуждала различные вопросы с представителями региональных политэлит. В частности, много времени провела в разговорах со спикером Заксобрания Людмилой Бабушкиной.

Игорь Чукреев
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