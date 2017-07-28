13:49 28 июля 2017 9

Пробег должен был стартовать из Уфы 2 августа Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Организаторы мотопробега «Стоп-петух 2017», посвященного традиционным семейным ценностям, заявили об его отмене. Срыв мероприятия они объяснили тем, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, где должны были финишировать байкеры, гомосексуален.

«С сожалением сообщаем, что мотопробег „Стоп-петух 2017“ отменяется. Это вызвано тем, что, по словам источников в краевой администрации, сочувствующих идее пробега, глава Кубани Вениамин Кондратьев — гей. Теперь мы понимаем, почему были проблемы с распространением пресс-релиза в южных СМИ, и почему так быстро удалили наш гимн с YouTube. Однако люди, написавшие нам из Краснодара, сообщают, что на финише пробега нас могут ждать проблемы куда более серьезные, чем информ-блокада», — сообщили «URA.RU» организаторы мотопробега.

Активисты, собравшие байкеров на мотопробег, принесли всем заинтересованным свои извинения: «Приносим извинения всем тем, кто видел в этой инициативе общественную значимость. Но раскрытие того, что глава субъекта РФ — гомосексуалист, является более важным».

Как ранее писало «URA.RU», пробег должен был стартовать из Уфы 2 августа, в День ВДВ. Финишировать его участники должны были в Краснодаре.