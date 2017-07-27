По России пройдет мотопробег против гомосексуализма «Стоп-петух»

В Уфе 2 августа начнется мотопробег «Стоп-петух-2017». Стартуя в День ВДВ, байкеры собираются объехать несколько городов: Волгоград, Самару, Ростов-на-Дону, Саратов и Краснодар.
Акцией «Стоп-петух» участники мотопробега подчеркивают свою приверженность к традиционным семейным ценностям. «Мы должны защитить нравственность и выступить за традиционные ценности и здоровую любовь между мужчиной и женщиной. В честь этого мы объявляем о мотопробеге настоящих мужиков „Стоп-петух -2017“», — приводит слова организаторов газета «Аргументы и факты».
Пробег байкеры завершат 6 августа в Тамани. Присоединиться к акции байкеров против гомосексуализма смогут и ростовчане.