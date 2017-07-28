{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,41
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 июля 2017
13:28  28 июля 2017 0

ФСБ поймала семь подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Силовики задержали причастных к терактам в ПетербургеФото: Ruposters
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
все новости сюжета

Сотрудники ФСБ задержали семь человек, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.

Группу задержанных, приехавших в РФ из стран Центральной Азии, подозревают в подготовке терактов в местах массового скопления людей и на железной дороге Петербурга. Личности задержанных пока не разглашаются. Силовики продолжают вести следственно-оперативные мероприятия, передает РИА «Новости».

Как ранее писало «URA.RU», в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года произошел теракт: смертник взорвал себя между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате погибли 16 человек, в рамках расследования дела на данный момент арестованы 10 человек.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров