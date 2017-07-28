ФСБ поймала семь подозреваемых в подготовке терактов в Петербурге

Сотрудники ФСБ задержали семь человек, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге.
Группу задержанных, приехавших в РФ из стран Центральной Азии, подозревают в подготовке терактов в местах массового скопления людей и на железной дороге Петербурга. Личности задержанных пока не разглашаются. Силовики продолжают вести следственно-оперативные мероприятия, передает РИА «Новости».
Как ранее писало «URA.RU», в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года произошел теракт: смертник взорвал себя между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате погибли 16 человек, в рамках расследования дела на данный момент арестованы 10 человек.