«Унылая и нечестная игра»: как не стать жертвой уловок в «Черную пятницу»

Ежегодно в последнюю пятницу ноября в России стартует акция, обещающая грандиозные скидки на различные покупки. В 2025 году «Черная пятница» рискует не оправдать ожиданий маркетологов и ретейлеров. Эксперты видят в этом целый ряд обстоятельств, а кроме того, советуют, как правильно подготовиться ко дню распродаж. Подробнее — в материале URA.RU.

Как подготовиться к «Черной пятнице»

Сезон распродаж в России достиг пика на фоне «черной пятницы». Современные покупатели предпочитают планировать покупки, а не совершать их импульсно. Андрей Ефимочкин, эксперт по онлайн-распродажам, в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что ключ к успеху — это предварительная оценка.

В цифровую эпоху покупатели уже не полагаются только на память. У них есть специальные технологии, которые помогают в шопинге. Чтобы эффективно подготовиться к распродаже, стоит начать отслеживать цены на желаемые товары с помощью приложений или браузерных расширений за 1-2 недели до события. Если же времени на предварительный мониторинг не хватило, на помощь придут шопинг-ассистенты и telegram-боты. Они анализируют цены в реальном времени на разных площадках и находят лучшие предложения, учитывая персональные скидки и адрес доставки.

Стратегия покупателя выходит за рамки поиска скидок. Она включает выбор оптимального способа оплаты, чтобы сэкономить еще больше. Люди комбинируют скидки, промокоды и кешбэк, а некоторые сервисы предлагают двойное начисление бонусов — от банка и платежной платформы. В отдельных акциях выгода может достигать 50% от стоимости товара.

Выбор торговой площадки и условий доставки играет ключевую роль. Ефимочкин отмечает, что крупные маркетплейсы не всегда дают самые низкие цены. Иногда специализированные магазины предлагают более выгодные условия с подарками или купонами на будущие покупки. Так как стоимость доставки может уменьшить выгоду, важно выбирать пункт самовывоза или выполнять условия для бесплатной доставки. Это важные элементы современной шопинг-стратегии.

Ефимочкин подчеркнул, что ключ к выгодным покупкам в цифровую эпоху — системный подход. Рациональный шопинг включает четкий список желаемого, мониторинг цен, выбор платежного инструмента и внимание к доставке. Эпоха скидок ушла, уступив место умным финансовым стратегиям.

Что убивает репутацию «Черной пятницы»

Потребители стали более осознанными, и репутация «черной пятницы» пошатнулась. Андрей Шаромов, доцент департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, в беседе с «Российской газетой» полагает, что это указывает на творческую беспомощность современных маркетологов.

Эксперт считает, что идея, популярная в прошлом веке, сегодня утратила свою ценность. Раньше, когда у потребителей не было возможности покупать онлайн и сравнивать цены с помощью ИИ, идея сезонных распродаж казалась гениальной. Однако сегодня бесконечные скидочные акции, такие как «черные понедельники и среды» или «сумасшедшие дни», вызывают у покупателей лишь раздражение. То, что раньше приносило ретейлерам рекордные доходы в преддверии Рождества, теперь воспринимается как унылая и нечестная игра с ценами на протяжении неопределенного периода.

Потребители почти перестали доверять этой маркетинговой акции. Интернет помнит все и полон отзывов покупателей, которые указывают на рост цен до и во время «черной пятницы» по сравнению с обычным сезоном.

Опросы показывают, что россияне скептически относятся к снижению цен: согласно исследованию SuperJob, только 13% опрошенных верят в честное снижение цен в 2025 году. Большинство же (67%) убеждены, что такие акции — это обман покупателей.

Шаромов считает, что спасти репутацию акции можно, но только если бизнес-сообщество осознает новую реальность. Потребители активно используют ИИ для сравнения цен и проверки их истории. Акции должны быть такими же креативными и лояльными к клиентам, как и идея «черной пятницы».

Россияне стали больше экономить

Экономист Анна Полякова подчеркивает, что потребители стали более осмотрительными и бережливыми. Сегодня большинство людей предпочитают откладывать деньги и копить сбережения. По данным Банка России, за последние два года темпы роста расходов в магазинах снизились вдвое. С 2023 года наблюдается рекордный рост числа экономных граждан.

Эта тенденция заставляет бизнес менять свою стратегию. Теперь компаниям нужно активнее работать на этапе пресейла и предлагать реальные скидки, а не просто создавать видимость выгоды. Потребители, планирующие покупки, ценят не только низкие цены, но и качество.

Полякова в комментарии «Российской газете» отмечает, что бизнесу следует делать акцент на прозрачности акций и заранее информировать людей. Одним из главных конкурентных преимуществ стала возможность беспроцентной рассрочки. По статистике, к ней прибегают более 72% россиян, то есть свыше 36 миллионов человек используют сервисы деления платежей. Это подтверждает, что потребители теперь больше заинтересованы в сбережениях, а не в тратах.

«Черная пятница» стала обыденностью, но снижение среднего чека покупки вызывает беспокойство. По словам вице-президента по стратегии и новому бизнесу агентства КРОС Ксении Касьяновой, длительные распродажи размывают их эффективность, особенно в ноябре.

Акции перед Новым годом затягиваются на два месяца и более, что снижает влияние ноябрьских скидок. Маркетплейсы поддерживают этот тренд, предлагая скидки на группы товаров в течение долгого времени. Это негативно сказывается на эффективности акций «черной пятницы». Активная реклама и продвижение самого термина усиливают ажиотаж, побуждая к спонтанным покупкам, о которых люди потом жалеют.

Как рынок пытается адаптироваться к прогрессу

Традиционные сезонные всплески продаж становятся менее выраженными, и все меньше людей реагируют на них. Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров, выделяет несколько причин этого явления: переход к сберегательной модели потребления (люди заранее планируют покупки, чтобы избежать ажиотажа), осознание покупателями, что многие скидки кажутся искусственными (продавцы поднимают цены перед распродажами, а затем заметно их снижают), а также недостаточная эффективность маркетинговых кампаний.

Хотя сезон массовых покупок стал более равномерным, ретейлеры стараются продлить его, украшая торговые центры и магазины заранее. Это касается и крупных маркетплейсов.

Чтобы компенсировать снижение интереса к «черной пятнице», компании не придумывают ничего нового. Они по-прежнему используют эмоциональные покупки, большие скидки и социальные сети для продвижения. Программы лояльности, индивидуальные рассылки, персонализированные уведомления и мероприятия, такие как представления для детей, также остаются в числе методов продвижения акции.

Интерес к ноябрьским распродажам снижается по всему миру. Это связано с тем, что рынок становится более сегментированным. По словам директора по маркетингу шопинг-сервиса BUYMI Милы Грошевой, с которой пообщался портал bfm.ru, внутри традиционных сегментов, таких как массмаркет, мидл, премиум и люкс, происходит еще большее разделение. Это позволяет покупателям выбирать именно то, что им действительно нужно.

Маркетинговый вектор тоже поменялся. Раньше осенние распродажи были связаны с обновлением ассортимента и освобождением складов. Теперь коллекции выпускаются чаще (например, по четыре в год). Вместо скидок покупателей привлекают лимитированность товаров: сообщается, что таких вещей больше не будет.

Советы по защите от манипуляций в «Черную пятницу»

В «М.Видео» отмечают, что покупатели стали более осознанно подходить к акциям, но не теряют доверия к ним. Анна Гусева, руководитель пресс-службы компании, рассказала BFM, что конец октября и ноябрь — самые активные периоды для роста продаж, как онлайн, так и офлайн. Люди заранее планируют покупки, следят за ценами и сравнивают предложения, чтобы выбрать самое выгодное. Спад интереса к распродажам среди россиян пока не наблюдается, особенно перед праздниками, когда покупают технику в подарок или обновляют гаджеты со скидкой.

Чтобы успешно применять умные финансовые стратегии и не стать жертвой маркетинговых манипуляций, эксперты дают следующие рекомендации: