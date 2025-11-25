Россиянам сохранят популярную подработку

По данным социологов, 70% водителей такси — самозанятые Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Правительство одобрило поправки в закон о локализации такси, которые облегчат возможность самозанятым заниматься перевозками пассажиров после 1 марта 2026 года. Физлица смогут в течение переходного периода регистрировать в отраслевом реестре не только российские и локализованные авто, но и иномарки, которыми владеют более полугода. Авторы инициативы объяснили это социальной важностью сферы, в которой работают многие россияне, а подрабатывает еще больше. Власти ищут способ поддержать отечественный автопром, не нанося ущерба этой значимой отрасли, которая за последние годы кратно выросла, объясняют эксперты.

Закон о локализации такси вступает в силу 1 марта 2026 года. Согласно его действующей редакции, с этой даты в отраслевом реестре могут быть зарегистрированы только автомобили из утвержденного перечня, которые либо соответствуют требованиям по уровню локализации (не менее 3200 баллов), либо произведены в рамках специальных инвестконтрактов в период с 1 марта 2022 года.

Сейчас в перечне разрешенных к использованию в такси 22 модели шести брендов: Lada, «Москвич», Sollers, Evolute, Voyah и УАЗ. В октябре Минпромторг сообщал, что список планируется дополнить, в том числе моделями марок Haval и Tenet, а также автомобилями, выпускаемыми на калининградском «Автоторе» (Kaiyi, BAIC). Итоговый перечень утвердят ближе к 1 марта.

Внесенные в реестр такси до 1 марта иномарки можно будет использовать до конца срока эксплуатации Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В министерстве подчеркивали, что закон о локализации такси не распространяется на сервисы для аренды автомобилей с водителями. Также изменения не коснутся машин, которые уже работают в такси, — их можно будет использовать для перевозки пассажиров до конца срока эксплуатации.

В конце октября группа депутатов внесла в Госдуму поправки в закон о локализации. Авторы инициативы предложили дать возможность водителям, работающим как самозанятые, в течение переходного периода вносить в региональный реестр такси личные нелокализованные автомобили. Квота для них составит четверть от общего числа зарегистрированных в региональном реестре машин на начало года. Предлагается ввести этот механизм до 2033 года, при этом квота может пересматриваться. Правительство поддержало проект, сообщает РБК.

Только в Москве более 200 тысяч машин такси, отмечает эксперт Михаил Блинкин Фото: Роман Наумов © URA.RU

В пояснительной записке к проекту поправок говорится, что введение квоты для автомобилей водителей-самозанятых даст возможность адаптировать требования закона о локализации к сегодняшним реалиям, «обеспечивая постепенность обновления парка отечественных автомобилей, снижая риски ухода водителей в тень и, как следствие, сохранение налоговых поступлений совокупно около 76,2 млрд рублей за три прогнозных года».

Авторы инициативы отмечают, что при недостатке новых автомобилей, которые полностью отвечают критериям локализации, обновление окажется финансово невыполнимым для большинства самозанятых водителей, которых в такси более полумиллиона.

А более половины опрошенных ВЦИОМ жителей городов в населенных пунктах с численностью населения более 950 тысяч человек подрабатывают таксистами, подчеркивают депутаты.

Согласно исследованию компании «Ромир», в России около 70% водителей такси — самозанятые, 14% — индивидуальные предприниматели. При этом более половины используют для работы собственные машины, почти 25% арендуют транспорт, а остальные работают с автомобилями таксопарков. Как заявлял на Восточном экономическом форуме директор по работе с госорганами «Яндекс Такси» Антон Петраков, всего в РФ насчитывается около миллиона таксистов.

Цель закона о локализации такси — поддержка российского автопрома, включая сборку на территории страны авто зарубежных брендов. Но с его принятием под угрозой оказалась сфера перевозок такси. Она тоже важна для экономики, ведь масштабы этого направления за последние годы сильно выросли, объяснил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Поэтому теперь правительство и депутаты ищут баланс между помощью отечественным автопроизводителям и сохранением благоприятных условий для рынка таксомоторных перевозок.

«Исходный текст закона о локализации стал реальной бомбой для всей системы такси. С появлением агрегаторов и мобильных приложений эта сфера резко расширилась. Пассажиропоток таксомоторного транспорта уже больше, чем у трамваев и троллейбусов. Только в Москве сейчас 220 тысяч автомобилей такси.

То есть это уже не просто фрагмент транспортной системы, как это было до цифровизации, а огромная ее часть. Это тоже реальный сегмент экономики, и от него, к тому же, зависит мобильность людей во всех городах России. Поэтому и началось смягчение правил», — говорит Блинкин.

Цены на такси будут расти, но не из-за локализации, уверен эксперт Андрей Попков Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Россиян, задействованных в работе такси, много, а пассажиров, регулярно им пользующихся, еще больше, поэтому власти снижают градус недовольства, стараясь найти компромиссы, согласен автоюрист Лев Воропаев. Тем более на фоне заявлений, что цены на этом фоне могут существенно вырасти. Кроме того, власти могут перестраховываться, чтобы избежать ситуации, когда российские и локализованные производства со временем не смогут удовлетворить спрос, который возникнет из-за необходимости обновлять парки.

«Перечень разрешенных для работы в такси моделей и марок наверняка будет расширяться. Возможно, не сразу, а со временем. При этом вряд ли власти пойдут на какие-то значительные послабления по тем требованиям, которые они установили к таким машинам. Скорее всего, эта мера вместе с ростом утильсбора приведет к переговорам и иностранными производителями, по итогам которых больше авто будут собирать на территории РФ», — полагает Воропаев.

Локализованных в России производств иномарок станет больше, полагают эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU

При этом вряд ли участники рынка такси будут искать способы обходить ограничения, установленные законом о локализации, считает автоюрист. По его словам, агрегаторы сегодня заинтересованы в недопущении ситуаций, когда им приходится отвечать за ДТП и другие инциденты с такси, поэтому не будут идти на такие риски.

«Механизм, когда услуги такси оформляются как аренда автомобиля с водителем, могут сохраниться, например, в бизнес-классе. В этом сегменте количество ДТП минимальное и риски агрегаторов тоже. Если сервисы такси будут в этой категории работать с таксопарками и водителями на этих условиях, на бизнес-класс не будет распространяться требование локализации. Хотя, возможно, в дальнейшем в перечне появятся и локализованные китайские модели, которые будут подходить под этот сегмент», — допускает Воропаев.

Цены на такси в России действительно растут и продолжат увеличиваться в следующем году, прогнозирует председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. Но вовсе не из-за закона о локализации.