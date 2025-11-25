Неизвестный выстрелил в девятилетнего ребенка в Туапсе
В ребенка попала пуля от пневматического оружия
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Неизвестный выстрелил из пневматического оружия в девятилетнего мальчика. Об этом заявил в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
«Поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе дома по улице Шаумяна неизвестный выстрелил в ее девятилетнего сына из пневматического оружия», — говорится в сообщении. Его приводит ТАСС. Отмечается, что ребенок госпитализирован с телесными повреждениями.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Стрелявшего активно ищут. Судя по фотографиям, пуля попала в щеку.
