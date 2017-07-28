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28 июля 2017
15:47  28 июля 2017 0

Депутат Госдумы заявил, что траты на Сирию важнее, чем зарплаты врачей

Артинская центральная районная больница. Арти, больница, медики
Депутат согласился, что врачи зарабатывают недостаточно, но остался при своем мненииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Игорь Сухарев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что нелогично ежегодно выделять огромные деньги на российскую медицину. Несмотря на небольшие зарплаты врачей, в настоящий момент нужно вкладываться в военную операцию в Сирии.

По словам Сухарева, несколько лет назад систему здравоохранения были вложены большие деньги на модернизацию, но пока еще рано давать оценку ее результатам.

 — Да, не хватает автомобилей, да, не хватает людей, которые работают на этой скорой помощи, да, это очень тяжелый труд. Плата, скажем так, не отвечает тем моральным и физическим затратам, которые на себе несут врачи. Я абсолютно согласен, для этого делается все возможное. Сирия нам, наверное, нужнее сегодня, чем заработные платы, — рассказал парламентарий в эфире радиостанции.

В конце выступления Сухарев подчеркнул, что у него в приоритетах сегодня именно Сирия, извинившись перед медиками.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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