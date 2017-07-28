В Кремле не поверили словам Кадырова об отставке

В Кремль не поступало заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с просьбой об отставке, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что слова Кадырова, заявившего в телеграм-канале о том, что он готов уйти в отставку и уехать охранять мечеть в Израиль, не следует воспринимать столь прямолинейно, отмечает «Национальная служба новостей».
Накануне Кадыров заявил, что готов сложить полномочия ради того, чтобы «служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность святого для всех мусульман места». Речь шла о мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Там власти демонтировали металлоискатели и видеокамеры, которые мешали верующим посещать святое место.