Детская трагедия, смех психолога и любовь на всю жизнь: главное из жизни Азамата Мусагалиева

Азамат Мусагалиев отпразднует 41-летие 16 октября

Азамат Мусагалиев прошел путь от мальчишки из маленького Камызяка до одной из главных звезд российского телевидения. Артист долго шел к своей мечте, и ни трагедии в семье, ни личные страхи не смогли сломить его. 25 октября артисту исполняется 41 год. URA.RU вспоминает творческий путь Азамата Мусагалиева.

Детство Азамата Мусагалиева

Азамат Тахирович Мусагалиев родился 25 октября 1984 года в городе Камызяк Астраханской области в казахской семье. Азамат рос вместе со своим старшим братом и сестрой. В городе, где Азамат провел свое детство, проживало всего 15 тысяч человек: по воспоминаниям артиста, все соседи были простыми и открытыми людьми, а их чувство юмора превращало городок в «астраханскую Одессу». Мусагалиев вырос в двуязычной среде. Хотя он учился в русской школе, родители прививали ему уважение к казахскому языку, на котором он общался с бабушкой и до сих пор говорит с родственниками.

Мать хотела видеть сына ученым или педагогом, а отец надеялся, что Азамат вырастет врачом. Однако Азамат еще в школьные годы увлекся музыкой. Он посещал музыкальную школу по классу струнных инструментов, где освоил гитару и даже начал петь. Эти навыки позже помогли ему раскрыться в творческой карьере.

Когда Азамат учился в старших классах, его семья столкнулась с трагедией: скоропостижно скончался отец. Комик до сих пор хранит его подарок — командирские часы.

Азамат потерял отца в детстве и до сих пор хранит его подарок

В память о нем Азамат поступил в Астраханскую медицинскую академию, ведь именно этого хотел бы от него отец. Но вскоре будущий артист понял, что медицинская профессия ему не подходит. Молодой человек перевелся в Астраханский государственный технический университет и получил специальность инженера-эколога.

Начало творческого пути Азамата Мусагалиева

Первое знакомство Азамата с КВН произошло еще в старших классах. Друг попросил его сыграть на гитаре в студенческом конкурсе. После нескольких выступлений на сцене Азамат активно включился в создание сценок, миниатюр и комедийных номеров.

В юности Мусагалиев создал местную команду, которая выступала в Астрахани и гастролировала по городам России. В 2007 году он стал игроком астраханской команды «Альтернатива», а вскоре был избран капитаном «Сборной Камызякского края». Под его руководством команда несколько раз выходила в финалы Высшей лиги КВН. В 2011 году «Сборная Камызякского края» стала финалистом Премьер-лиги, в 2012 году дошла до полуфинала Высшей лиги, а в 2013-м заняла второе место в финале.

Как и многие комики, Азамат начал творческий путь с участия в КВН

Визитной карточкой команды стали миниатюры «Заседание в камызякском суде» и «Обычный обход в камызякской поликлинике», в которых юмор Азамата раскрылся на полную. В 2013 году он участвовал в создании региональной лиги «Ала-Тоо» в Кыргызстане, где стал первым редактором. Под его руководством «Сборная Камызякского края» в 2015 году выиграла чемпионат Высшей лиги КВН.

Телевизионная карьера Азамата Мусагалиева

В 2014 году зрители впервые увидели Мусагалиева на федеральном телевидении: комик принял участие в программе «Чувство юмора» на Первом канале. В этом же году он дебютировал в роли телеведущего на ТНТ, возглавив шоу «Где логика?». Затем последовали роли в проектах «Импровизация», «Камеди Клаб», «Студия СОЮЗ» и шоу Talk.

Хотя карьера артиста шла в гору, он оставался неуверенным в себе и не знал, правильный ли путь выбрал в жизни. Когда Азамат решился рассказать о своих страхах психологу — тот лишь высмеял артиста.

«Мы с ним поговорили, и как-то получилось так, что ему стало интереснее, чем мне. Я ему рассказываю, он смеется. Может, он такую форму общения выбрал, а я ему рассказывал такие вещи, которые вызвали такую реакцию. Вторая встреча — я прихожу, он снова начинает смеяться. 50 минут человек смеется, не над тобой, а над тем, что ты рассказываешь», — делился комик в You-Tube-шоу Main Event Podcast.

Однако затем в карьере комика появилось шоу, которое и сделало Мусагалиева звездой — «Однажды в России». В числе его самых известных образов спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, Дональд Трамп и Владимир Соловьев. В рамках проекта он создал музыкальные номера «О стратегически важных людях», «Новый клип Егора Крида» и многие другие.

В 2015 году Азамат дебютировал в сериале «Интерны» в роли врача Тимура Алабаева. В 2018 году снялся в фильме «Zомбоящик», а в 2019-м — в комедии «Холоп». В 2021 году участвовал в ситкоме «Напарники» и новогоднем фильме «СамоИрония судьбы». В 2022-м сыграл в ленте «Иван Васильевич меняет все».

После появления в шоу «Однажды в России» карьера Азамата Мусагалиева пошла в гору

Также с 2021 года Азамат вел шоу «Музыкальная интуиция», где звезды угадывали певцов по внешнему виду, без возможности услышать голос. Передача быстро стала популярной, а гостями программы стали Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В 2021–2022 годах Мусагалиев также участвовал в шоу «Игра» и его продолжении «Концерты», объединяя в командах ветеранов и новичков комедийного жанра.

В 2024 году Азамат стал ведущим шоу «Звезды» на НТВ, где каждая команда сотрудничала с известной персоной, а жюри оценивало юмор, импровизацию и реакцию участников. В том же году стартовал проект «I Am»: восьмисерийный драмеди-сериал о жизни комика, включающий воспоминания о детстве и архивные материалы из Камызяка.

YouTube и ВК-проекты Азамата Мусагалиева

Азамат активно развивает собственные интернет-проекты. В 2020 году на YouTube он запустил шоу «Я себя знаю», где гости отвечали на неожиданные вопросы о себе. В 2023-м в «VK Видео» стартовало «Шоу памяти Азамата Мусагалиева», посвященное проверке памяти участников в реальном времени. Вместе с Гариком Харламовым и Денисом Дороховым он вел проект «Кстати», сравнимый с «Прожекторперисхилтон» по формату. На YouTube также выходили шоу «ЧБД», «Бро против Про» и «Это логично».

Личная жизнь Азамата Мусагалиева

Азамат Мусагалиев женат на Виктории, с которой познакомился в 2006 году во время прогулки по городскому парку в Астрахани. Познакомившись с девушкой, Азамат поразился количеству совпадений: они оба учились в Астраханском государственном техническом университете, приехали из Камызяка, и, что стало еще более неожиданным, оказались выпускниками одной школы, но разных лет. Мусагалиев решил, что это судьба — и уже не отпускал свое счастье.

Вот уже почти 20 лет Азамат счастлив в отношениях

В 2008 году пара официально оформила отношения. Через год у них родилась первая дочь, Милана. Вскоре в семье появилась вторая дочь, Ляйсан. А в мае 2023 года в семье родился мальчик.

С 2015 года семья живет в Москве, но комик то и дело уезжает в долгие командировки по всей России. Несмотря на насыщенный график, Азамат старается проводить свободное время с семьей, считая близких самым главным в своей жизни.

«У нас старики говорили, что нет ничего страшнее разрыва родственных связей. И чем быстрее они будут налажены, тем быстрее будет комфортнее жить», — рассказывал Азамат в документальном фильме о своей жизни.

Азамат Мусагалиев сегодня