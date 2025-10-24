Франция заявила, что готова ввести войска на Украину

Франция готова послать свои войска на Украину в рамках гарантий безопасности Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Франция выразила готовность принять участие в украинском конфликте и рассмотреть возможность размещения своих военных подразделений на территории Украины в 2026 году. Об этом сообщил начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции Пьер Шилль.

«В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины», — заявил Шилль. Его слова приводит BFM TV. Он также подтвердил преданность Франции союзническим обязательствам, отметив, что 2026 год станет «годом коалиций», а вопросы взаимодействия будут отработаны в ходе учений «Орион 26». По его словам, французские военные подготовлены к реагированию на три возможные чрезвычайные ситуации, включая потенциальное размещение контингента на украинской территории.

Ранее в этот же день начальник Генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил о необходимости для французской армии быть готовой к возможному военному противостоянию в течение ближайших 3-4 лет. По его словам, это связано с предполагаемой «российской угрозой».

Продолжение после рекламы

В сентябре в Париже под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эмманюэля Макрона прошла встреча представителей так называемой «коалиции желающих». По итогам саммита Макрон сообщил, что 26 государств выразили готовность разместить на территории Украины силы сдерживания после прекращения боевых действий.