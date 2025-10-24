На Украине попытались оправдаться за насильственную мобилизацию

В Раде заявили, что все видео на Украине с принудительной мобилизацией - это дипфейки Фото: 81st Stryker Brigade Combat Team / Staff Sgt. David Carnahan

Глава комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев заявил, что все публикуемые видео в интернете с насильственной мобилизацией граждан являются фейками. Об этом он заявил в интервью «Телеграф».

«Недавно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео это подделка <...> Это просто дипфейки», — сказал Потураев в разговоре с журналистами.

По словам Потураева, часть распространяемых роликов снята за пределами Украины, а остальные сгенерированы с помощью искусственного интеллекта. Однако никаких конкретных доказательств своей позиции глава профильного комитета Верховной Рады не предоставил.

Разговоры о «бусификации» — принудительной посадке мужчин в микроавтобусы представителями украинских военкоматов — стали активно обсуждаться с начала 2024 года на фоне роста числа публикаций в интернете о нехватке людей для пополнения армии. В августе 2025 года число случаев уклонения от службы выросло на 27% по сравнению с 2024 годом. Недавно украинское издание «Страна.ua» сообщало, что во время одного из рейдов сотрудник ТЦК Украины открыл огонь рядом с одним из потенциальных призывников.