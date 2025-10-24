В Петербурге задержали замдиректора одного из крупнейших выставочных центров России
В Петербурге задержали замдиректора «Экспофорум-Интернешнл» Александра Горохова
Заместитель генерального директора по коммерции компании «Экспофорум Интернэшнл» Александр Горохов задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в мошенничестве и легализации бюджетных средств. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве и легализации бюджетных денежных средств. <...> По подозрению в совершении указанного преступления следователями СК России совместно с сотрудниками ФСБ России задержан заместитель генерального директора по коммерции ООО „Экспофорум Интернешнл“», — передает Следком в своем telegram-канале. По данным издания «Фонтанка» это Александр Горохов. В самом следственном ведомстве имя задержанного не называлось.
В Следственном комитете полагают, что в 2024 году топ-менеджер «Экспофорум Интернэшнл», действуя с группой лиц, заключил с тремя индивидуальными предпринимателями фиктивные договоры на изготовление, монтаж и демонтаж рекламных материалов. Сотрудники следствия установили, что реального экономического интереса для государственного заказчика по заключенным контрактам не было, а часть средств, не менее 32 миллионов рублей, была легализована через цепочку договоров. «В рамках исполнения соглашения с государственным органом на сумму около 2 миллиардов рублей подозреваемый обеспечил оформление фиктивных документов для вывода денежных средств», — говорится в сообщении СК РФ.
Как утверждает газета «Фонтанка», следствие также усомнилось в обоснованности авансовой оплаты по этим договорам — по мнению экспертов, на рынке рекламы такая практика не применяется. Обвинение Горохову уже предъявлено. Суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются: правоохранители проверяют возможную причастность других участников и выявляют дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
«Экспофорум Интернэшнл» — крупнейший организатор деловых и выставочных мероприятий на Северо-Западе России по государственным и корпоративным заказам. Дочерние структуры компании в 2024 году занимались, в том числе, оформлением стенда Санкт-Петербурга на Петербургском международном экономическом форуме.
