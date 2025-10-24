Крупнейший покупатель нефти РФ присоединился к антироссийским санкциям Европы

Индийский покупатель нефти РФ присоединился к антироссийским санкциям, передает Reuters Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Компания Reliance Industries, являющаяся крупнейшим индийским покупателем российской нефти, заявила, что будет следовать западным санкциям против России, сохраняя при этом отношения с действующими поставщиками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.

«Представитель Индии заявил, что Индия, крупнейший индийский покупатель российской нефти, будет соблюдать западные санкции против Москвы, сохраняя при этом отношения с нынешними поставщиками нефти», — передает агентство. Отмечается, что компания Reliance ранее заключила долгосрочное соглашение о покупке почти 500 000 баррелей сырой нефти в сутки у российской нефтяной компании «Роснефть».

В компании подчеркнули, что долгосрочные контракты на поставку нефти с российской «Роснефтью» будут пересматриваться с учетом изменений на рынке и обновленных нормативных требований. Представитель нефтяной компании также пояснил, что политика компании подразумевает гибкость, что позволит адаптироваться к введенным Соединенными Штатами и Евросоюзом ограничительным мерам против России. Reliance контролируется миллиардером Мукешем Амбани и управляет крупнейшим мировым нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре, штат Гуджарат.

