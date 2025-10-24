Российская армия впервые нанесла удар новыми авиабомбами по порту в Одесской области Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российский военкор Юрий Котенок обратил внимание на сообщения украинских властей о прилете авиационных бомб по порту Одесской области. Он не подтвердил и не опроверг данную информацию, отметив, что в Киеве обеспокоены возможными ударами фугасных авиационных бомб по Одесской области, в частности по городу Ильичевск. При этом в Минобороны РФ не подтверждали подобные удары в настоящий момент. Подробнее о главных новостях СВО — в материале URA.RU.

Россия пообещала ответить на возможные удары «Томагавков»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин четко обозначил параметры ответных мер на возможные удары американскими крылатыми ракетами «Томагавк» по территории РФ. В ходе брифинга пресс-секретарь подчеркнул, что сделанное главой государства заявление является настолько исчерпывающим и красноречивым, что не требует дополнительных комментариев или разъяснений. Информацию передает «Пятый канал».





Спецпредставитель президента РФ Дмитриев встретится с Уиткоффом

Спецпосланник президента США по урегулированию украинского вопроса Стив Уиткофф и спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев договорились о встрече в Майами. Встреча запланирована в рамках визита российского представителя в США.

Продолжение после рекламы

«Кирилл Дмитриев посещает США и, как ожидается, встретится с посланником Белого Дома Стивом Уиткоффом в Майами», — отмечается в публикации издания со ссылкой на информированные источники. Встреча дипломатов может состояться в ближайшую субботу.

Основной темой переговоров станет состояние и перспективы российско-американского инвестиционного диалога в условиях сохраняющейся напряженности в двусторонних отношениях. Стороны рассмотрят возможность восстановления отдельных каналов экономического сотрудничества и определят приоритетные совместные проекты, представляющие взаимный интерес для деловых кругов обеих стран.

Спецпредставитель президента США «надавил» на Зеленского

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф оказывал давление на Владимира Зеленского с целью склонить его к территориальным уступкам в пользу России. Как сообщают информированные источники, эти попытки продолжались во время недавней встречи украинского лидера с Дональдом Трампом.

«Во время встречи Трампа с Зеленским на прошлой неделе Уиткофф снова подталкивал его согласиться на требования Путина уступить Донбасс России», — отмечается в материале. Несмотря на оказываемое давление, Зеленский отверг предложения о территориальных компромиссах. Данный инцидент свидетельствует о продолжающихся попытках американской дипломатии найти пути урегулирования конфликта через территориальные уступки Украины.

ВСУ совершили теракт в Красногорске

В результате атаки беспилотного летательного аппарата произошел взрыв в жилом доме Красногорска. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что инцидент произошел на бульваре Космонавтов, где дрон проник в квартиру на 14 этаже.

По словам губернатора, пострадали пять человек, включая ребенка. Четверых из них доставили в медицинские учреждения: троих взрослых в Красногорскую горбольницу №1, а несовершеннолетнего — в Центр имени Рошаля. Воробьев заверил, что всем пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая поддержка.

Медики диагностировали у взрослых пострадавших черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У ребенка выявлен вывих коленного сустава и легкие травмы голени.

Мужчина подорвался на заминированной блютуз-колонке в Луганске

В Луганске произошел взрыв заминированной блютуз-колонки, в результате которого погиб пожилой мужчина. Как сообщается, неизвестные оставили на улице устройство, воспроизводившее песни группы «Океан Эльзы», которое сдетонировало при попытке прохожего ударить его ногой.

В результате взрыва мужчине оторвало ногу, и несмотря на сутки реанимации, он скончался от полученных травм. Его супруга также получила ранения и была госпитализирована. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко подтвердила, что врачи боролись за жизнь пострадавшего более суток, но спасти его не удалось. Инцидент квалифицирован как террористический акт.

Продолжение после рекламы

ВСУ оказались истощены

Украинский фронт столкнулся с критическим истощением сил, что создает реальную угрозу удержанию ключевых областных центров. На отдельных участках фронта плотность обороны ВСУ снизилась до 4-7 военнослужащих на километр линии фронта.

В материале издания указывается, что фронт работает на пределе возможностей, а над Украиной нависла угроза потери таких крупных городов, как Днепропетровск, Запорожье, Харьков и Сумы. Сложившаяся ситуация объясняется острым кадровым дефицитом — текущие темпы мобилизации не покрывают потребности армии в личном составе, что делает оборону многих участков недостаточной для сдерживания наступления.

ВСУ понесли потери при попытке контратаки под Алексеевкой на Сумском направлении

Вооруженные силы Украины предприняли неудачную попытку контратаки в районе населенного пункта Алексеевка в Сумской области, понеся значительные потери. Как сообщили российские силовые структуры, атака была своевременно пресечена.

«На сумском направлении ВСУ попытались провести контратаку в направлении Алексеевки силами 225-го отдельного штурмового полка», — сообщили источники. По их данным, разведка заблаговременно обнаружила выдвижение штурмовой группы, что позволило сорвать наступление комплексным огневым воздействием.

В результате боя подразделение ВСУ потеряло до половины личного состава и было вынуждено отойти на исходные позиции. Отмечается, что 225-й штурмовой полк ранее участвовал во вторжении в Курскую область, а теперь действует на территории Сумской области. По информации российской стороны, бойцы этого подразделения регулярно сдаются в плен силам группировки «Север».

Освобождение Дроновки стало серьезным шагом к Победе

Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Дроновка в ДНР на северском направлении. Министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих, отличившихся в ходе боев за населенный пункт.