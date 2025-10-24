Разгружал фуры, учился на акушера и поймал руками крокодила: все, что вы не знали о Михаиле Галустяне

Михаил Галустян отмечает день рождения 25 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Михаил Галустян — российский шоумен, актер, продюсер и сценарист. Известным он стал после блистательных выступлений в составе команды КВН «Утомленные солнцем» и съемок в скетчкоме «Наша Russia». Сегодня он снимается в комедийных фильмах и ведет популярные шоу. 25 октября Михаилу Галустяну исполняется 46 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.

Детство и юность Михаила Галустяна

Михаил Галустян родился 25 октября 1979 года в Сочи. При рождении его нарекли именем Ншан, однако со временем для удобства стали называть созвучным русским именем Миша. Его отец работал поваром, а мать — медицинским работником в травмпункте.

С детства он часто выступал на концертах, учился в музыкальной школе, занимался в кукольном театре и посещал секцию дзюдо. В школе Галустян возглавил команду КВН, которая одержала победу над коллективами всех школ края. Кроме того, с 13 лет Михаил зарабатывал деньги. По его словам, уже тогда он не хотел обременять своих родителей.

"Я с 13 лет работаю. В семью денег не приносил, но сказал, что я могу избавить вас от финансирования меня, за исключением каких-то глобальных покупок, на которые у меня просто не хватало денег. Сумму я не помню, но я разгружал фуры с ребятами", — рассказывал юморист Рeopletalk.ru.

В 1996 году Михаил поступил в медучилище на специальность «фельдшер-акушер». После окончания училища он поступил в Сочинский Государственный Университет Туризма и Курортного Дела на специальность «учитель истории и права». В 2002 году его отчислили за плохую посещаемость. Однако из-за популярности в КВН Галустяна восстановили в институте в том же году.

Карьера Галустяна в КВН и звездная болезнь на проекте «Наша Russia»

Михаил Галустян играл в КВН с 1998 года

С 1998 года Михаил Галустян выступал в составе команды «Утомленные солнцем», а в 2002 году возглавил коллектив. Команда под его руководством одержала победу в сезоне и получила приглашение от Александра Маслякова принять участие в Высшей Лиге КВН. «Утомленные солнцем» трижды становились обладателями чемпионского титула Летнего кубка КВН — в 2004, 2005 и 2009 годах.

В 1999 году Михаил стал ведущим программы «Смехоконференция» на телеканале ТНТ. В 2006 году на экраны вышел проект «Наша Russia». Там он сыграл много ролей: от гастарбайтера Равшана до начальника цеха завода Михалыча. В проект его пригласил Гарик Мартиросян.

«Как мы попали в Наша Russia? Мы оба с Сергеем Светлаковым к тому времени отошли от КВН, занимались другими делами. С другой стороны, на этом телеканале назревала новая программа. И Сергей хотел влиться туда, и я, и Гарик Мартиросян. У нас уже был некий вотум доверия. Мы решили попробовать, и у нас все очень неплохо получилось", — рассказывал Михаил.

По его словам, тогда он резко превратился из КВН-щика в популярного человека с большими гонорарами. И впервые столкнулся со звездной болезнью, которую быстро преодолел. На это повлияло большое количество работы, не дающей расслабиться.

«Но работали мы день и ночь. Я поймал себя как-то на мысли: я в пыльном павильоне, в августе, в этой одежде гастарбайтера, весь мокрый, потный. Все там купаются, а я снимаюсь. Три года подряд мы очень много работали. Слава — это серьезное испытание», — рассказывал Михаил.

Кино в жизни Михаила Галустяна

Галустян снимается в кино с 2006 года

В кино Галустян дебютировал в 2006 году. Тогда он снялся в комедии режиссера Максима Воронкова «Испанский вояж Степаныча». Затем Михаил сыграл в картинах «Самый лучший фильм» (2008), «Гитлер капут!» (2008), «Ржевский против Наполеона» (2012) и других. Также юморист озвучил Панду По в мультфильмах «Кунг-фу панда» (2008) и «Кунг-фу панда 2» (2011). Одна из последних картин с его участием — сериал «жЫЫЫзнь».

«Мне очень понравилась идея этого сериала сразу же, как мне предложили в нем сниматься. В нем очень много смыслов. Хороший актерский состав, и это, наверное, моя первая роль такого плана, где я много проживал и переживал. Для зрителей я предстану не таким комиком, каким меня привыкли видеть», — рассказывал актер в интервью «Газета.ru».

Самой успешной своей работой в кино Галустян считает сериал «Зайцев +1». Главную роль робкого Саши сыграл Филипп Котов, а его альтер эго — раскованного и циничного Федора — исполнил Галустян. На съемках сериала Михаилу удалось поработать с Жераром Депардье, чему он был очень рад.

«Я почувствовал безмерную радость. Открыл самую дорогую бутылку шампанского, позвонил родителям и сказал, что буду играть с Жераром Депардье. Мой отец тоже очень обрадовался и тоже открыл бутылку шампанского», — рассказывал Галустян «7 Дней».

Несмотря на то, что картины с участием Михаила имеют большой успех, сам он признавался, что хочет отказаться от юмористического амплуа. Его мечта — сыграть драматическую роль.

«Что-то трагикомическое, наверное. Хочу сыграть героя с деменцией. Или человека, который связан с кем-то с таким расстройством. Недавно на одной передаче разговаривал с Федором Бондарчуком. Он сказал: „Жди, Миша, видимо, твое время не пришло. Через 20 лет сыграешь“. А я хочу сейчас!»- сообщил Галустян РИА Новости.

«Ледниковый период» и «Звезды в Джунглях»

Михаил Галустян и Ольга Бузова - ведущие шоу «Звезды в джунглях»

В 2007 и 2009 годах Михаил Галустян принимал участие в телевизионном проекте «Ледниковый период», выходившем на «Первом канале», где его партнершами по выступлениям были Мария Петрова и Елена Бережная. В 2012 году артист основал собственный продюсерский центр, получивший название «Галустян». В мае 2014 года вышел видеоклип группы «Винтаж» на песню «Когда рядом ты», в котором главную роль сыграл Михаил Галустян.

В дополнение к своей основной деятельности, он проявил себя и в качестве ведущего. В частности, совместно с Сергеем Светлаковым он принимал участие в создании проекта «Русские не смеются», а позже стал ведущим шоу «Миша все портит». В 2021 году ему доверили ведение популярного проекта «Звезды в Африке», где его соведущей выступила Ольга Бузова.

Зрителям уже представлено несколько сезонов этого шоу, а в настоящее время на телеканале ТНТ выходит шоу «Звезды в джунглях». Кроме того, вместе с Бузовой он вел передачу «Сокровища императора».

Эти проекты очень впечатлили Михаила. Он рассказывал, что для него было необычным все: невыносимая жара, экзотичные животные и тяжелые испытания участников. В одном из них он даже принял участие за кадром и смог поймать крокодила. «Я поймал голыми руками крокодила. Чисто случайно. Участники не смогли пройти испытание, я их высмеял. Они говорят — попробуй сам. И я это сделал! Показал им, как надо», — рассказывал он РИА Новости.

Личная жизнь Михаила Галустяна

В браке с Викторией Штефанец Галустян прожил 18 лет

Михаил и Виктория Штефанец познакомились в 2003 году в одном из сочинских клубов. Ей тогда было 17 лет, а 24-летний Галустян уже был популярен, жил в Москве и в Сочи оказался на гастролях с командой КВН. Они долго общались по переписке, и объединил их несчастный случай. Галустян попал в ДТП и сломал ноги.

Несколько месяцев артист был прикован к постели и уже думал покончить с карьерой, но Виктория не позволила ему пасть духом. Она приехала в Москву, чтобы ухаживать за ним. Отношения развивались стремительно, но предложение руки и сердца Михаил делать не торопился. Тогда девушка сама предложила расписаться.

«Я сама предложила ему на мне жениться. Да! Близилась дата 07.07.07 и очень подходила для этого случая. Так мы и поженились в день моего рождения», — рассказывала Виктория.

У Виктории и Михаила растут две дочери

Свадьбы было две. Первая прошла в узком семейном кругу, а вторая приняла 700 гостей. В этом браке родились две дочери: Эстелла (2010) и Элина (2012). Однако отношения супругов не были простыми. Виктория признавалась, что вокруг Михаила всегда было много девушек, из-за чего были проблемы в семье. О кризисах рассказывал и сам Галустян.

«Кризисы в отношениях, конечно, случались, но мы всегда из них выходили. Во-первых, мы умеем озвучивать и проговаривать любую проблему. Во-вторых, нас слишком многое связывает, чтобы что-то могло пошатнуть наш брак. Дочки, родители Вики, мои родители, друзья семьи, родители друзей детей — это все придает устойчивость нашему кораблю», — утверждал Галустян в интервью "7 Дней".

30 апреля 2025 года Михаил неожиданно сообщил в соцсетях, что они разводятся после 18-ти лет брака. По словам артиста, с женой он расстался еще в прошлом году, но причину не уточнил.

В это же время появились слухи о романе Галустяна с визажистом Миленой Шевченко, с которой он познакомился во время съемок телепроекта «Новые звезды в Африке». Их часто видели вместе. Кроме того, появилась информация, что Милена ждет ребенка. Однако до сих пор Галустян не подтвердил и не опроверг информацию об этом романе.

Резкое похудение Михаила Галустяна

Летом 2024 года Михаил Галустян заметно похудел, и поклонники предполагали, что он сделал пластику. В интервью он рассказывал, что ему стало тяжело находиться в своем весе. Врачи поставили ему первую степень ожирения и даже подозревали появление диабета. В итоге Михаил нормализовал свой вес и даже стал чаще посещать спортивный зал.

«Это дисциплина, которая просто должна стать привычкой. Я долго шел к этому, несколько лет вырабатывал привычку правильно питаться, заниматься спортом. Это элементарно: дома по утрам, но ежедневно делать упражнения», — рассказал артист «Газете.ru».

Где сейчас Михаил Галустян