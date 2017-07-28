17:25 28 июля 2017 0

Водители привыкли к "Платону", теперь они хотят хорошие гостиницы Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Екатеринбурге прошел круглый стол по проблемам грузоперевозчиков. В ходе обмена мнениями выяснилось, что система «Платон» уже не так сильно волнует дальнобойщиков. Для грузоперевозчиков гораздо важнее комфортные условия работы — они пожаловались на недостаточное количество придорожных гостиниц и кафе.

«Участников рынка в первую очередь волнует не система взимания платы за проезд по федеральным трассам „Платон“, а строгий режим труда и отдыха, установленный Минтрансом. Чтобы сделать дороги более безопасными, Минтранс требует от дальнобойщика часто останавливаться и отдыхать. Безостановочно ехать можно не больше 4 часов, а всего — не более 42 часов в неделю», — цитирует «МК» участника круглого стола директора управления по экспедиторской деятельности «Деловых Линий» (один из крупнейших грузоперевозчиков страны) Михаила Петрова.

По мнению Петрова, система мотелей в нашей стране развита плохо. Не хватает и стоянок, оборудованных для отдыха водителей. И надо развить сервис оплаты картами, так как подавляющее большинство придорожных гостиниц работают только за наличные.

Дальнобойщикам не хватает стоянок, оборудованных для отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Также обсуждался вопрос пьянства дальнобойщиков, которое по-прежнему встречается. На круглом столе предложили создать публичный рейтинг водителей. Чтобы работодатель сразу видел, если водитель был уволен за пьянство с предыдущего места работы.

Сами «Деловые Линии» уже занялись этим и внедряют внутренний рейтинг, рассказал Петров: «Если водитель попал в аварию по своей вине, то это минус в его рейтинге. За пьянку — обнуление».

Еще одним серьезным вопросом обсуждения стала нехватка средств для финансирования бизнеса. «Банки заявляют о поддержке, рекламируют льготное кредитование под 10-11%, но отказывают в кредите без объяснения причин», — продолжает Петров.

Кроме того, обсуждали новую автоматическую систему по соблюдению допустимого веса и размеров грузовиков, которая начала работать в тестовом режиме. А что, если весы настроены неверно, задавали вопрос собравшиеся. Пока в открытом доступе данных о поверке весов нет, то есть можно перенастроить их, и об этом никто не узнает, объясняет Петров. Поэтому нужно максимально открывать информацию, добавляет он. А штрафы здесь предусмотрены большие 150000 — 500000 рублей.