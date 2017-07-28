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Главные новости Ямала
19:55  28 июля 2017 0

На Ямале спасли 600 тонн рыбы. ЧП в Салехарде отразилось на работе главного предприятия

Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, конвейер, рыба
Салехардский комбинат смог сохранить производство в обесточенной столицеФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Салехардский комбинат переходит в штатный режим производства северных деликатесов после ЧП. Причиной нештатной ситуации, которую удалось ликвидировать в кратчайшие сроки, стала молния. Она 22 июля не только обесточила весь город на несколько часов — из-за веерных отключений энергооборудование завода начало терять мощность. Возникла угроза полной остановки производства, перегрева и взрыва. Сотрудникам комбината пришлось экстренно подключать резервный источник питания. Работники ООО «Салехардский комбинат» были подняты по тревоге. На складах компании в момент перебоев с электричеством находилось порядка 600 тонн рыбы, рассказал «URA.RU» директор предприятия Денис Малышев.

«Был риск не только потерять сотни тонн рыбы, но и сорвать обязательства перед нашими партнерами — торговыми сетями, которые закупают продукцию комбината. Более того, пришлось бы остановить работу завода на два или три месяца. Рыбакам некуда было бы сдавать уловы. Энергетики предприятия оперативно подключили резервный трансформатор. Сначала работали в тестовом режиме, сейчас уже выходим на полную мощность», — рассказал глава предприятия о ликвидации ЧП.

Сейчас резервный источник питания обеспечивает производство. Новый трансформатор для салехардского комбината должны доставить в ближайшие несколько дней самолетом.

Во время нештатной ситуации помощь предприятию оказали специалисты единой электросетевой компании. Г-н Малышев выразил благодарность АО «РСК Ямала» за самоотверженную работу, позволившую избежать экологической катастрофы с последствиями, тяжелейшими для имиджевого окружного проекта.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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