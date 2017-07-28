17:44 28 июля 2017 0

Виновные зэки получили новые приговоры, сроком от пяти с половиной до 15 лет колонии. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Апелляционная инстанция Свердловского облсуда оставила без изменений приговор так называемым активистам печально-известной ИК-2 — осужденным сотрудничавшим с администрацией колонии. Они обвинялись в том, что вымогая с со своего сокамерника Антона Штерна ежемесячный взнос в «фонд колонии» (в ИК-2 это «называется гуманитарной помощью») активисты перестарались и забили несчастного до смерти.

В зависимости от роли каждого, они признаны виновными по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и ст. 163 УК РФ («Вымогательство»). Подсудимый Мамонтов получил 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Агамалиев — 11 лет, Садов — 12 лет, Бессонов — 5 лет и 6 месяцев.

Убийство осужденного Антона Штерна произошло в январе 2015 года. В ИК-2 часто случались аналогичные инциденты. Правозащитники называли колонию «конвейером пыток» из-за существовавшей здесь системы по выбиванию денег и имущества с осужденных. Попадавшие в ИК-2 коммерсанты расставались с оставшимся на воле бизнесом, а осужденные попроще признавались в совершении преступлений, о которых впервые услышали только здесь. По крайней мере именно такие факты теперь ложатся в серию уголовных дел, которые сотрудники СК уже передали в суд. Но именно дело Штерна оказалось первым в череде уголовок, возбужденных по «конвейеру пыток».

Поначалу сотрудники администрации колонии пытались объяснять трагедию нелепой случайностью: поскользнулся, упал, ударился насмерть. Но следы на теле Штерна говорили о другом. Тогда родилась версия, что Штерн подрался с соседом по отряду, спортсменом Агамалиевым, а тот не рассчитал силы.

В конечном итоге следствие установило, что Штерн стал жертвой вымогательства. За спокойную жизнь в ИК-2 «активисты» (зэки, приближенные к администрации) Агамалиев, Мамонтов, Садов и Бессонов требовали с него каждый месяц выплачивать по пять тысяч рублей. Родственники Штерна должны были переводить деньги на карту матери Бессонова. После того как очередной взнос не был получен, «активисты» забили Штерна насмерть.

Дело долго буксовало, но в итоге Верх-Исетский суд Екатеринбурга признал осужденных виновными в «причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего», и вымогательстве. В январе 2017 года огласили приговор. В свою защиту осужденные объясняли, что были поставлены перед выбором, созданным администрацией колонии: либо стать активистами и пытать других зэков, либо самим попасть в число тех, кто должен платить гуманитарную помощь.