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28 июля 2017
Главные новости Москвы
19:52  28 июля 2017 0

Евгений Кафельников назвал себя отцом-неудачником из-за наркотиков

Кафельников - самый титулованный теннисист в истории РоссииФото: Дарья Попова © URA.RU

Известный российский теннисист Евгений Кафельников оставил в своем блоге в «Твиттере» несколько неоднозначных записей, которые сильно встревожили поклонников спортсмена.

Сначала спортсмен написал, что нуждается в срочной помощи и больше «не может себя держать». А позже добавил, что является отцом неудачником и попал «в ад». Также появились сообщения о наркотиках.

Посты знаменитого спортсмена могут свидетельствовать о его наркозависимости, либо о пристрастии к наркотикам его дочери Алеси Кафельниковой, передает телеканал 360. В комментариях пользователи предлагают спортсмену помощь и советуют обратиться к врачам-наркологам. Также у них появились подозрения, что дочь спортсмена на отраву мог подсадить ее бывший возлюбленный, рэпер Фараон — Глеб Голубин.

При этом дочь спортсмена Алеся Кафельникова заявила, что посты теннисиста посвящены не ей. «Со мной все хорошо, папа писал не обо мне», — сообщила девушка.

Евгений Кафельников первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос-1996) и стал первой ракеткой мира (3 мая 1999). В 2000 году он победил на Олимпиаде в одиночном разряде. Кавалер ордена Почёта (2002).

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Кафельников напугал своих подписчиков неоднозначными сообщениями Фото: скрин из соцсети

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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