Служитель одной из религиозных организаций подозревается полицией Самары в хищении с парковки четырех автомобилей. Похищенные транспортные средства он сдавал на металлолом.
Как сообщает Life со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области, в мае этого года с парковки католической церкви Святой Троицы на улице Революционной пропали две автомашины ВАЗ-21104, а также ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101.
С заявлением в полицию обратился 47-летний местный житель, которому автомашины были переданы на ответственное хранение, а он, в свою очередь, договорился о парковке на территории церкви. Священнослужитель свою причастность к пропаже машин сперва отрицал, но когда стражи порядка нашли детали от разобранных машин и круг подозреваемых стал сужаться, сознался.
Как оказалось, 57-летний летний служитель культа вывозил машины с парковки с помощью эвакуатора, после чего сдавал автомобиль в металлолом, а деньги тратил по своему усмотрению. Уголовное дело возбуждено и расследуется по части 3 УК РФ — «кража».