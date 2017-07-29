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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
00:17  29 июля 2017 0

Сдавал на металлолом. Самарского священнослужителя подозревают в краже автомашин с парковки

Неправильные парковки. Сургут, эвакуация автомобиля, работает эвакуатор, неправильная парковка
Доверенные ему автомобили священник погрузил на эвакуатор и отвозил в пункт приема металлоломаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Служитель одной из религиозных организаций подозревается полицией Самары в хищении с парковки четырех автомобилей. Похищенные транспортные средства он сдавал на металлолом.

Как сообщает Life со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области, в мае этого года с парковки католической церкви Святой Троицы на улице Революционной пропали две автомашины ВАЗ-21104, а также ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101.

С заявлением в полицию обратился 47-летний местный житель, которому автомашины были переданы на ответственное хранение, а он, в свою очередь, договорился о парковке на территории церкви. Священнослужитель свою причастность к пропаже машин сперва отрицал, но когда стражи порядка нашли детали от разобранных машин и круг подозреваемых стал сужаться, сознался.

Как оказалось, 57-летний летний служитель культа вывозил машины с парковки с помощью эвакуатора, после чего сдавал автомобиль в металлолом, а деньги тратил по своему усмотрению. Уголовное дело возбуждено и расследуется по части 3 УК РФ — «кража».

Евгений Александров
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