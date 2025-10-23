Более 100 танкеров с нефтью РФ попали под 19-й пакет санкций Европы

В пакет санкций входит ограничение на импорт российской нефти и СПГ, указано в сообщении Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В 19-й пакет санкций попало более 100 иностранных танкеров, которые перевозят российскую нефть. Об этом сообщило датское председательство в Совете Евросоюза.

«19-й пакет включает ограничения против более чем 100 танкеров теневого флота», — указано в сообщении. Его приводит ТАСС. Также перемещение дипломатов из России внутри ЕС будет ограничено территорией страны аккредитации.

Помимо этого, также в санкции введен запрет на импорт российского сжиженного природного газа. Согласно заявлению Дании, этот пакет мер направлен на основные источники доходов России посредством новых мер в энергетической, финансовой и торговой сферах. Это указано в материале Reuters.

Продолжение после рекламы