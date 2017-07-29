Стали известны подробности аварийной посадки лайнера А-320 авиакомпании «Atlasglobal» в сложнейших метеоусловиях в аэропорту Стамбула. В результате машина получила серьезные механические повреждения, однако никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Как сообщается, воздушным судном управлял украинский экипаж. После взлета на высоте около 4 тыс. футов (около 1200 метров) лайнер, выполнявший рейс по маршруту «Стамбул — Эрджан (Северный Кипр)» попал в полосу града и получил серьезные повреждения носовой части. Командир воздушного судна Александр Акопов принял решение возвращаться в аэропорт вылета.
В виду того, что градом было разбито стекло в кабине пилотов, сажать машину пилотам пришлось под углом, чтобы хоть немного видеть полосу через боковое стекло. Крен, с которым машина идет на посадку, хорошо заметен на видео:
Украинские СМИ уже называют экипаж гордостью Украины, несмотря на то, что летчики работали на турецкого перевозчика, а сам КВС начинал свою летную карьеру еще в Советском Союзе. Остается за кадром и то обстоятельство, что лайнер взлетал и садился в сложнейших метеоусловиях. Почему рейс вообще был разрешен, не сообщается.
Как ранее писало «URA.RU», 27 июля на Турцию обрушились мощные ливни и ураган. Сильные дожди затопили улицы, порывами ветра валило деревья и башенные краны, в районе Кючюкчекмедже обрушилась мечеть. От удара стихии в стране пострадало 10 человек, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.