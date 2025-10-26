США и Малайзия подписали меморандум по критически важным минералам
Меморандум подписан с целью шага по повышению устойчивости поставок, заявил Ибрагим
Фото: Official White House / Shealah Craighead
США и Малайзия подписали документ по критически важным минералам. Произошло это в ходе переговоров, которые возглавлял президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим в социальных сетях.
«В ходе мероприятия обе стороны подписали Рамочное соглашение о взаимной торговле и Меморандум о взаимопонимании по критически важным минералам», — заявил Ибрагим в своем telegram-канале. Помимо этого он отметил, что это было сделано с целью повысить устойчивость поставок и содействию взаимной выгоде между Малайзией и Штатами.
Ранее в Малайзии уже проходили консультации между США и Китаем по торговым вопросам, в ходе которых делегации достигли предварительного консенсуса и рассмотрели возможность заключения дополнительных соглашений. Эти переговоры стали подготовительным этапом к встрече лидеров двух стран, назначенной на 30 октября на саммите АТЭС. Таким образом, подписание соглашений между США и Малайзией по критически важным минералам проходит на фоне продолжающегося торгового диалога в регионе.
