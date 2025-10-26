Рабочая партия Курдистана выводит силы из Турции
Члены РПК призвали Анкару подготовить почву для перехода партии к «демократической политике»
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Рабочая партия Курдистана (РПК), которую признали террористической организацией в Турции, США и ЕС, заявила о выводе всех своих сил с территории Турции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самой партии.
«Запрещенная Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила в воскресенье, что уходит из Турции в рамках процесса разоружения, который она координирует с правительством», — говорится в материале. По данным партии, решение было принято для перехода к «свободной, демократической и братской жизни». Курдская организация также призвала турецкое правительство как можно скорее предпринять «правовые и политические» шаги для разрешения конфликта.
В мае 2025 года, после призыва лидера РПК Абдуллы Оджалана прекратить вооруженную борьбу, партия объявила о самороспуске. После этого курдские формирования в Турции, а также Ираке и Сирии начали сдавать оружие. Пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик прокомментировал это в соцсети X, отметив, что решение РПК помогает цели «Турция без терроризма» и создает позитивную основу для урегулирования на законодательном уровне.
РПК переместила свои силы в северный Ирак после того, как была вытеснена из юго-восточной Турции. В последние годы турецкая армия наносила удары по позициям курдов в регионе, одновременно настаивая на праве страны защищать свою территориальную целостность.
Абдулла Оджалан основал РПК в 1978 году, с 1984 года партия ведет вооруженную борьбу против Турции: изначально за независимость Курдистана, впоследствии за курдскую автономию. По данным Reuters, в конфликте погибло около 40 тысяч человек, главным образом боевиков. Оджалан был арестован в Кении в конце 1990-х и приговорен к смертной казни, которая затем была заменена на пожизненное заключение — он находится в тюрьме на острове Имралы. Попытка мирного урегулирования между РПК и Анкарой десять лет назад завершилась неудачей и вызвала новый виток конфликта.
