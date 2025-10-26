Рабочая партия Курдистана выводит силы из Турции

Члены РПК призвали Анкару подготовить почву для перехода партии к «демократической политике» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Рабочая партия Курдистана (РПК), которую признали террористической организацией в Турции, США и ЕС, заявила о выводе всех своих сил с территории Турции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самой партии.

«Запрещенная Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила в воскресенье, что уходит из Турции в рамках процесса разоружения, который она координирует с правительством», — говорится в материале. По данным партии, решение было принято для перехода к «свободной, демократической и братской жизни». Курдская организация также призвала турецкое правительство как можно скорее предпринять «правовые и политические» шаги для разрешения конфликта.

В мае 2025 года, после призыва лидера РПК Абдуллы Оджалана прекратить вооруженную борьбу, партия объявила о самороспуске. После этого курдские формирования в Турции, а также Ираке и Сирии начали сдавать оружие. Пресс-секретарь турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик прокомментировал это в соцсети X, отметив, что решение РПК помогает цели «Турция без терроризма» и создает позитивную основу для урегулирования на законодательном уровне.

РПК переместила свои силы в северный Ирак после того, как была вытеснена из юго-восточной Турции. В последние годы турецкая армия наносила удары по позициям курдов в регионе, одновременно настаивая на праве страны защищать свою территориальную целостность.