В США разъяснили, как Трамп может повлиять на Зеленского
Трампу нужно отказаться от поставок Киеву дальнобойных ракет, чтобы навязать Зеленскому свой сценарий урегулирования конфликта
Фото: Official White House / Andrea Hanks
Президент США Дональд Трамп может остановить поставки современных вооружений Украине и таким образом повлиять на позицию Владимира Зеленского в конфликте с Россией. Об этом пишет издание American Thinker.
«Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить этой войны (между Россией и США) может оказаться передача Путину всего Донбасса. Более того, для этого достаточно лишь прекратить поставлять Украине современное оружие, даже если для этого придется урезать финансирование НАТО», — сказано в материале.
По данным издания, прекращение военной поддержки способно вынудить Киев согласиться на передачу Донбасса Москве. При этом Трампу не потребуется принимать радикальных мер — достаточно отказаться от поставок, например, ракет Tomahawk, чтобы повлиять на Зеленского.
В октябре Трамп уже встречался с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщало агентство Reuters, переговоры были напряженными. Тогда американский лидер дал понять, что без сделки с Москвой Украина может столкнуться с серьезными последствиями. По данным портала Axios, украинской делегации пришлось проводить итоговую пресс-конференцию за пределами Белого дома.
