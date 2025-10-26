В США разъяснили, как Трамп может повлиять на Зеленского

Трампу нужно отказаться от поставок Киеву дальнобойных ракет, чтобы навязать Зеленскому свой сценарий урегулирования конфликта Фото: Official White House / Andrea Hanks

Президент США Дональд Трамп может остановить поставки современных вооружений Украине и таким образом повлиять на позицию Владимира Зеленского в конфликте с Россией. Об этом пишет издание American Thinker.

«Трамп должен понимать, что единственным способом не допустить этой войны (между Россией и США) может оказаться передача Путину всего Донбасса. Более того, для этого достаточно лишь прекратить поставлять Украине современное оружие, даже если для этого придется урезать финансирование НАТО», — сказано в материале.

По данным издания, прекращение военной поддержки способно вынудить Киев согласиться на передачу Донбасса Москве. При этом Трампу не потребуется принимать радикальных мер — достаточно отказаться от поставок, например, ракет Tomahawk, чтобы повлиять на Зеленского.

