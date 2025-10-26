Россия продолжает удивлять, США проиграли: иностранцы обсуждают новую ракету «Буревестник»

Россия вновь удивила мир, показав «Буревестник» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Иностранцы начали активно обсуждать новейшую крылатую ракету России — «Буревестник» — сразу после заявления российского президента Владимира Путина об уникальности данного оружия. Они признали, что Москва способна создать такое оружие, которое достигнет любой точки на карте, а также отмечают сходство испытанного шока с презентацией ракеты «Орешник». По словам комментаторов, Россия оставила США позади, продолжив удивлять мир новыми решениями в военной отрасли. Подробнее о реакции иностранцев на «Буревестник» — в материале URA.RU.

Трепет перед «Буревестником»

«Поскольку это ядерная крылатая ракета, она смертоносна, даже если противнику удастся ее сбить. А если он промахнется, то игра окончена» — сообщил пользователь с никнеймом Alex в соцсети X.

«Это не просто новое оружие — это система, призванная сделать существующую противоракетную оборону устаревшей. Посыл ясен: Россия обеспечит, чтобы ее средства сдерживания достигали любой цели в любой точке мира», — написал пользователь MSJ.

Новый рекорд после «Орешника»

«Россия продолжает удивлять мир. После мирового шока, вызванного „Орешником“, Россия вновь ошеломила всех, запустив „Буревестник“» — заявил пользователь DP.

«„Орешник“, „Циркон“ <...> две самые смертоносные ракеты, когда-либо созданные <...> Россией. Я бы поверил ему [Путину] на слово, будь я на вашем месте» — отметил Cassy090909, имея в виду веру в то, что новой российской ракете «Буревестник» нет аналогов в мире и она почти не имеет ограничения по дальности.

Россия превзойдет всех

«Россия превзойдет все другие военные державы», — написал пользователь с ником _MegaPolitics. Так он поддержал других пользователей с похожими комментариями.

«Это единственный язык, который понимают еврократы (чиновники Евросоюза, — прим. URA.RU). Разрушив свои страны нелегальной иммиграцией, они не заботятся о будущем. Они без колебаний развяжут войну с Россией, лишь бы избежать ответственности», — отметила пользователь под именем Эмили Тернер.

США проиграли России

«Что бы Россия ни делала, вы, люди, всегда будете ее боятся. Просто смиритесь с этим: Россия опережает нас в некоторых военных технологиях, как и в холодную войну. Не все обязательно должно поступать из Америки», — подчеркнул Fairy.

«США проиграли гонку вооружений, потому что Китай перестал поставлять им редкоземельные металлы, необходимые для их производства. Игра для Запада окончена. Поздравляем Россию и Китай!» — сообщил AmparoL54965544.

Что за ракета «Буревестник»

В России успешно завершили решающие испытания новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Об этом президент Владимир Путин.

Испытания прошли 21 октября 2025 года: ракета преодолела дистанцию более 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Президент России поручил немедленно приступить к созданию необходимой инфраструктуры для размещения этого оружия в вооруженных силах.

Путин подчеркнул уникальный характер разработки, отметив, что подобных образцов вооружения нет ни у одной страны мира. Глава государства также напомнил, что даже специалисты высокого уровня ранее считали реализацию такого проекта маловероятной в обозримом будущем.