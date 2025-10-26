Песков: отмены саммита Трампа и Путина не было

Песков заявил, что перед встречей Путина и Трампа нужно проделать «большую домашнюю работу» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Саммит президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — не был отменен, поскольку конкретных соглашений относительно проведения их встречи достигнуто не было. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Говорить об отмене саммита Путина и Трампа неправильно, потому что четких договоренностей о датах встречи не было», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что подготовка подобных мероприятий требует больше времени и работы.