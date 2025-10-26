Песков: отмены саммита Трампа и Путина не было
Песков заявил, что перед встречей Путина и Трампа нужно проделать «большую домашнюю работу»
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Саммит президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — не был отменен, поскольку конкретных соглашений относительно проведения их встречи достигнуто не было. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Говорить об отмене саммита Путина и Трампа неправильно, потому что четких договоренностей о датах встречи не было», — заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он добавил, что подготовка подобных мероприятий требует больше времени и работы.
Саммит между Путиным и Трампом должен был пройти в Будапеште. Американский лидер ранее заявил, что готов встретиться с российским президентом только, если будет заключена сделка по Украине. Трамп также выразил недовольство по поводу хода мирного урегулирования конфликта. При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что встреча двух лидеров состоится, но позже, передает RT.
