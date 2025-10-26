Логотип РИА URA.RU
В Госдуме рассказали, когда закончится СВО

Депутат Колесник: СВО закончится, когда это будет приемлемо для России
26 октября 2025 в 17:21
Точной даты завершения СВО нет и быть не может, заявил Колесник

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Спецоперация на Украине завершится лишь тогда, когда это будет приемлемо для России, при этом точной даты нет и не будет. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Во-первых, точной даты нет и быть не может. Во-вторых, дата окончания войны будет в момент, приемлемый для России», — заявил Колесник. Его слова приводит «Лента.ру».

Ранее различные эксперты и политики высказывали противоречивые прогнозы по срокам окончания конфликта на Украине: одни заявляли о возможном завершении боевых действий уже к концу ноября 2025 года, другие не исключали затяжного противостояния вплоть до 2030 года из-за поддержки Киева странами Запада. Среди условий прекращения конфликта назывались отказ Украины от прозападного курса и выполнение требований Москвы.

Спецоперация РФ на Украине

