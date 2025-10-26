В Госдуме рассказали, когда закончится СВО

Точной даты завершения СВО нет и быть не может, заявил Колесник Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Спецоперация на Украине завершится лишь тогда, когда это будет приемлемо для России, при этом точной даты нет и не будет. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Во-первых, точной даты нет и быть не может. Во-вторых, дата окончания войны будет в момент, приемлемый для России», — заявил Колесник. Его слова приводит «Лента.ру».